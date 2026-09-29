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El pedido de la expareja de Daniel Osvaldo en medio de su delicado estado de salud: "Por favor..."

Ana Oertlinger se refirió al delicado cuadro que atraviesa el músico y apuntó contra los medios de comunicación.

En medio del alerta por la salud del músico y exfutolista

En medio del alerta por la salud del músico y exfutolista, habló su expareja.

El exfutbolista llegó a participar en la Selección italiana.
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La familia de Daniel Osvaldo habló de "versiones erróneas y alarmantes" sobre la salud del exfutbolista

En ese contexto, Ana Oertlinger, expareja del futbolista y madre de Gianluca, su hijo mayor, publicó un mensaje dirigido a los medios para pedir que dejen de llamarla. "A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar", escribió en su cuenta de X.

Luego explicó por qué decidió expresarse en medio de la internación de su ex. "Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias", concluyó.

Qué dijo la familia de Daniel Osvaldo sobre la salud del exfutbolista

La familia de Daniel Osvaldo criticó las "versiones erróneas y alarmantes" sobre la salud del músico. "Primero, queremos agradecer a todos los que se están comunicando con preocupación y, por otro lado, pedirles encarecidamente a los medios que corresponda respeto en este delicado momento", comenzaron escribiendo.

Osvaldo se había retirado del fútbol en Banfield, en plena pandemia por Covid.

Osvaldo se había retirado del fútbol en Banfield, en plena pandemia por Covid.

Luego agregaron: "Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información", y enseguida dieron información sobre el estado real de Osvaldo: "Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido".

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En ese sentido, aclararon que "no es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia; llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito. Tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)".

"Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón", explicaron sobre su estado actual.

A modo de cierre, la familia le pidió a la prensa que se maneje con prudencia al replicar información: "Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo. Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente".

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