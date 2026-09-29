IR A
IR A

Tuli Acosta reaccionó al romance de La Joaqui y Tiago PZK y fue contundente: "Traición"

La influencer sorprendió al opinar sobre la nueva relación de la cantante. Además, se refirió a cómo lo tomó el artista cordobés.

Sin juzgar a la pareja

Sin juzgar a la pareja, la influencer dejó en claro su postura.

Cuando La Joaqui y Luck Ra anunciaron su separación, todas las miradas se posaron sobre Tuli Acosta, quien fue señalada como la tercera en discordia. Ahora, tras ser consultada sobre la nueva relación de la cantante de RKT, que blanqueó su noviazgo con Tiago PZK, dejó en claro cuál es su postura.

Yanina Latorre explotó contra Luciana Salazar.
Te puede interesar:

Yanina Latorre contó cuánto le va a pagar Martín Redrado a Luciana Salazar y los detalles del acuerdo: "Él se hartó"

Al ser interceptada por las cámaras de Puro Show, la influencer contó cómo se siente luego de haber quedado en el ojo de la tormenta y aseguró que, con las aguas más calmas, logró sacar un aprendizaje de lo ocurrido. "Estoy mejor. Esto me hizo crecer como persona y estoy agradecida por la lección de vida", expresó.

Además, se refirió a Luck Ra y destacó la amistad que los une: "Facu ha pasado muchas cosas difíciles en su vida, nunca me preocupé mucho porque sé lo que vivió. Él sabe que tiene siempre mi consejo porque de eso se trata la amistad".

Qué dijo Tuli Acosta sobre La Joaqui y Tiago PZK

Por otro lado, Tuli se refirió al reciente romance de La Joaqui y reconoció que no esperaba la relación: "No me lo imaginaba, pero bueno, ¿qué querés que te diga?". Sin embargo, fue mucho más contundente al contar cómo impactó la noticia en el cantante cordobés: "Para Facu fue una traición y es entendible".

La pareja más enamorada que nunca.

La pareja más enamorada que nunca.

En ese sentido, Acosta reveló cuál fue la postura que tomó frente al vínculo entre la artista y Tiago, con quien también mantiene una amistad. "No volvería a compartir. Siento también una traición hacia mí. No juzgo, pero no comparto", aseguró.

Por último, la influencer reflexionó sobre todo lo que vivió los últimos meses al ser señalada como la tercera en discordia. "Cuando la vida te hace sacar la mugre de la alfombra, es básicamente para volver a ver tus vínculos y volver a elegir", concluyó.

Tuli Acosta y Luck Ra.

Tuli Acosta y Luck Ra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yanina Latorre filtró los chats de la pareja y reavivó el escándalo.

Filtraron los chats entre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras su separación: "Me banqué que..."

Luck Ra y una respuesta inesperada.

Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

Caro Trippar y un momento emocionante.

Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

¿Qué pasó? Rumores de infidelidad y separación.

Escándalo entre Brian Sarmiento y Danelik: aseguran que él la engañó y se terminó la relación

La denuncia luego fue elevada a una mediación judicial.

Denunciaron a Esteban Pérez, el reconocido actor de Floricienta: la grave acusación en su contra

Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor Morrison.

El emotivo posteo de Jimena Barón en medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo

últimas noticias

Boca atraviesa un buen presente.

Una figura del fútbol internacional sorprendió a todos y reveló que quiere ser DT de Boca: "Tengo el sueño"

Hace 12 minutos
El piloto de 23 años viene de cometer un grave error en el GP de Azerbaiyán.

Colapinto busca revancha en el Gran Premio de Malasia: "Tengo muchas ganas"

Hace 14 minutos
Una turista francesa perdió la vida en una avalancha. 

Tragedia en El Chaltén: murió una turista francesa atrapada por una avalancha

Hace 17 minutos
Avenida Circunvalación de Córdoba, donde murió atropellado un nene de 10 años.

Tragedia en Córdoba: falleció un nene atropellado al intentar cruzar la avenida Circunvalación

Hace 17 minutos
Denisse, internada otra vez. ¿Qué pasó?

Denisse González fue internada nuevamente y dio detalles sobre su salud: "No queda otra"

Hace 19 minutos