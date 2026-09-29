Tuli Acosta reaccionó al romance de La Joaqui y Tiago PZK y fue contundente: "Traición" La influencer sorprendió al opinar sobre la nueva relación de la cantante. Además, se refirió a cómo lo tomó el artista cordobés. Agregar C5N en









Sin juzgar a la pareja, la influencer dejó en claro su postura.

Cuando La Joaqui y Luck Ra anunciaron su separación, todas las miradas se posaron sobre Tuli Acosta, quien fue señalada como la tercera en discordia. Ahora, tras ser consultada sobre la nueva relación de la cantante de RKT, que blanqueó su noviazgo con Tiago PZK, dejó en claro cuál es su postura.

Al ser interceptada por las cámaras de Puro Show, la influencer contó cómo se siente luego de haber quedado en el ojo de la tormenta y aseguró que, con las aguas más calmas, logró sacar un aprendizaje de lo ocurrido. "Estoy mejor. Esto me hizo crecer como persona y estoy agradecida por la lección de vida", expresó.

Además, se refirió a Luck Ra y destacó la amistad que los une: "Facu ha pasado muchas cosas difíciles en su vida, nunca me preocupé mucho porque sé lo que vivió. Él sabe que tiene siempre mi consejo porque de eso se trata la amistad".

Tuli Acosta habló en #PuroShow sobre las críticas que recibió luego de la separación entre La Joaqui y Luck Ra: "Siempre busqué tomármelo con humor".#lovieneltrece pic.twitter.com/5ATdXag326 — eltrece (@eltreceoficial) September 29, 2026 Qué dijo Tuli Acosta sobre La Joaqui y Tiago PZK Por otro lado, Tuli se refirió al reciente romance de La Joaqui y reconoció que no esperaba la relación: "No me lo imaginaba, pero bueno, ¿qué querés que te diga?". Sin embargo, fue mucho más contundente al contar cómo impactó la noticia en el cantante cordobés: "Para Facu fue una traición y es entendible".

La pareja más enamorada que nunca. En ese sentido, Acosta reveló cuál fue la postura que tomó frente al vínculo entre la artista y Tiago, con quien también mantiene una amistad. "No volvería a compartir. Siento también una traición hacia mí. No juzgo, pero no comparto", aseguró.

Por último, la influencer reflexionó sobre todo lo que vivió los últimos meses al ser señalada como la tercera en discordia. "Cuando la vida te hace sacar la mugre de la alfombra, es básicamente para volver a ver tus vínculos y volver a elegir", concluyó. Tuli Acosta y Luck Ra.