Se filtró un video en el que se ve la química entre La Joaqui y Tiago PZK tras confirmar su noviazgo

Un video de La Joaqui y Tiago PZK besándose apasionadamente en público se viralizó en pocos minutos, luego de que la pareja disfrutara de un fin de semana romántico en La Rioja . La grabación dejó a la vista la fuerte química que existe entre ambos músicos, quienes se encuentran viviendo las primeras semanas de su relación sin esconderse del público.

Durante el viaje, los cantantes se mostraron compartiendo distintos momentos dejando de lado cualquier preocupación por las repercusiones mediáticas. Mientras tanto, se dieron a conocer también algunas declaraciones de Luck Ra , expareja de la cantante, quien había manifestado sentirse traicionado por Tiago debido a los mensajes de apoyo que este le había enviado luego de la separación.

"El chabón me mandaba mensajes: 'Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón'. Esos mensajes me hicieron muy mal", relató el cordobés en una charla con el streamer Coscu.

Pese a la tensión generada por estos dichos, tanto La Joaqui como Tiago aclararon que no se comunicaron con Luck Ra para contarle sobre el vínculo que estaban viviendo, tal como se había comentado en un programa de televisión, remarcando que la relación surgió de manera independiente a cualquier tipo de acuerdo previo con el cantante cordobés.

La confirmación pública más clara sobre la relación llegó de la mano del propio Tiago PZK , quien compartió en sus historias de Instagram una foto tomado de la mano junto a La Joaqui mientras ambos descendían de un avión privado. Esta publicación, difundida un domingo por la noche, puso fin a semanas de especulaciones sobre el vínculo que mantenían desde hacía tiempo.

En la foto, ambos artistas aparecen vestidos con ropa deportiva y capuchas, tomados de la mano frente a un avión, una pose que confirma que la relación dejó atrás la etapa de rumores.

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El romance comenzó a tomar forma después de que La Joaqui confirmara a fines de julio su separación de Luck Ra, luego de más de dos años de relación. Según explicó la propia cantante en ese momento, ella y Tiago se conocían desde hacía años y existía entre ellos una historia previa, completamente independiente de su vínculo con el cordobés.

La situación había escalado semanas atrás, cuando Luck Ra decidió hablar públicamente del tema en su charla con Coscu, dando cuenta del malestar que le generó la relación teniendo en cuenta la cercanía que mantenía con Tiago. Pese a eso, el cantante cordobés dejó en claro que no guardaba rencor hacia su expareja: "Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada".