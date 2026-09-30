Horóscopo de hoy, jueves 1 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 1 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco .

Temporada de Libra 2026: cómo impactará en los vínculos y qué cambios trae para cada signo

(21 de marzo al 20 de abril)

Está en un momento ideal para seducir. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Empiece a hacer ejercicio moderado.

(21 de abril al 21 de mayo)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Pletórico de energía y vitalidad.

Virgo

(22 de agosto al 21 de septiembre)

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. En los asuntos económicos todo marcha bien. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Momento económico diez, disfrútelo. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Jornada tranquila física y mentalmente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. De dinero, muy bien. Profesionalmente, está en buen momento. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Vigile las molestias musculares.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Importante desestabilización económica. Evite los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Salud igual que en días pasados.