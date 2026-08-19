Lali Espósito explotó de furia contra Marcelo Polino tras la acusación por la serie de Moria Casán

Luego de que Marcelo Polino expusiera un presunto conflicto durante el rodaje de la biopic de Moria Casán , Lali Espósito salió al cruce y desmintió tajantemente la versión. Para responder a los señalamientos, la artista pop eligió enviarle un contundente mensaje de WhatsApp a Ángel de Brito , quien se encargó de leer la fuerte réplica al aire en LAM, elevando al máximo la tensión entre las figuras del espectáculo.

Durante su descargo, la cantante cruzó al periodista por asegurar que ella se había mantenido aislada de la mesa chica de La One en el set. "Lo que dice que estuve sola en otro lado no sé qué es, no solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo, en qué horario grabó cada quien y las fotos que hice con un montón de los que estaban allí " , argumentó la intérprete para echar por tierra la acusación.

Sin rodeos, la ex Casi Ángeles catalogó las declaraciones del conductor interino de El Trece como un ataque malintencionado. "Lo de Polino es una gran maldad, pero bueno, sabemos por qué" , lanzó con misterio, para luego añadir sin filtro: " Vi que lo pusiste en X, así que pasaba a decirte esto, es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche Polino" .

Para cerrar la polémica, la jurado del pop vinculó la postura del periodista con su pública cercanía a Javier Mile i y el recordado agravio presidencial. "Ladri Depósito lo confundió" , lanzó con ironía, para luego sentenciar: "A mí no me llama la atención, pero sí te lo venía a comentar, pero lo de él es por el Javo, me parece" .

La controversia estalló tras el lanzamiento de la biopic de Moria Casán en Netflix y la llamativa ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial en el teatro Lola Membrives. Aunque la diva de la televisión se encargó de desmentir cualquier tipo de pelea con la cantante pop, Marcelo Polino aprovechó su espacio al frente de La Mañana con Moria por El Trece para revelar escandalosos detalles ocurridos detrás de escena, acusando a la artista de un abierto aislamiento hacia el círculo íntimo de la conductora.

El periodista relató con precisión lo sucedido durante el rodaje del episodio final del proyecto para exponer la actitud de la joven frente al resto del elenco. "En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros. Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis... y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros", sostuvo el comunicador, confirmando luego: "Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro".

A la hora de fundamentar el distanciamiento con la ex Casi Ángeles, Polino rememoró el quiebre de su relación personal y admitió las viejas diferencias entre ambos. "Yo era el padrino del fandom de Lali durante 10 años cuando comenzó pero se subió al pony e hizo cosas que no me gustaron. Con la lengua larga que tengo, le dije lo que me pasaba y ella me pidió disculpas. Se cortó la relación", disparó en vivo



"Cuando yo era el embajador de La Voz en Telefe, tenía un programa que iba a continuación de la gala y ella nunca tuvo 10 minutos para pasar. Pasaron todos, los Montaner, La Sole... Pero yo me hinché las bolas", agregó.

Para cerrar el fuerte descargo frente a las cámaras, el jurado de espectáculos dio a conocer otra supuesta actitud de desinterés por parte de la cantante hacia La One durante un show en vivo. "Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario y ni siquiera fue a saludarla al camarín ella. Tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí. Sí le dejó un ramo de flores y fue atendida como una reina", remató el panelista.