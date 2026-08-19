Qué dijo Moria Casán tras los rumores de distanciamiento con Lali Espósito La icónica diva reaccionó de manera directa ante los trascendidos que ponían en duda la relación entre las populares personalidades. Agregar C5N en









La famosa diva comentó sobre el supuesto problema que tuvo con la cantante.

Ante las crecientes especulaciones sobre un conflicto entre Moria Casán y Lali Espósito tras la presentación de la biopic de la diva en Netflix, Moria utilizó sus redes sociales para frenar las versiones. A través de su cuenta oficial de X, La One compartió un fragmento del detrás de escena del rodaje donde la cantante le dedica elogios, manifestando ser “muy fanática de sus frases” y destacando que “el último tiempo la pude conocer más” al considerarla “un ícono para todos”.

Las emotivas declaraciones de la ex Casi Ángeles no pasaron desapercibidas para la Diva, quien reaccionó con su sello inconfundible para ponerle fin a las dudas de la farándula. “Loviu gladiadora”, redactó la conductora al repostear el material audiovisual en su perfil, enviando un guiño de afecto público que dejó en claro el buen vínculo que mantienen lejos de los flashes.

Con esta breve pero contundente interacción digital, la figura del espectáculo echó por tierra cualquier teoría de enemistad o malestar generado por las recientes ausencias. La afectuosa respuesta de La One sirvió para dar por cerrado el tema en los medios locales, demostrando que la relación sigue intacta a pesar de los trascendidos sobre supuestos desaires en el set.

La declaración de Marcelo Polino que generó polémica Durante su reemplazo en la conducción de La Mañana con Moria, Marcelo Polino expuso una fuerte acusación sobre el vínculo entre dos de las figuras más convocantes del espectáculo nacional. El periodista encendió las alarmas al referirse a la actitud de Lali Espósito tras la participación de Moria Casán en uno de sus recitables, asegurando que hubo una actitud de desinterés que llamó la atención de los presentes en el backstage.

Al detallar lo ocurrido en las bambalinas del show, el comunicador expuso las versiones que le llegaron desde el entorno directo del evento. "Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario y ni siquiera fue a saludarla al camarín ella, tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí", disparó Polino en vivo, abriendo una insospechada grieta mediática alrededor de la relación entre la cantante pop y La One.