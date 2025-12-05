El guiño de los protagonistas de Stranger Things que alimenta un romance entre Will y Mike Las teorías sobre el supuesto vínculo entre ambos personajes no paran de crecer. Si bien los actores no se pronunciaron directamente al respecto, tampoco negaron ni cerraron esa puerta. Los seguidores apodaron al ship como "Byler" por sus apellidos en la ficción Wheeler+Byers. + Seguir en







En redes sociales se multiplican las teorías.

Pocas horas después del estreno de Stranger Things, la serie se volvió furor en redes sociales. Millones de usuarios vieron los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada, y muchos de ellos comenzaron a teorizar sobre el posible romance entre los personajes de Mike Wheeler (Finn Wolfhard) y Will Byers (Noah Schnapp), que comenzó allá por 2016.

Si bien las teorías de los fanáticos comenzaron hace años, con el correr de las temporadas de Stranger Things. Además del estreno de los capítulos, Netflix también compartió un detrás de escena de las reacciones de los actores al leer por primera vez el cuarto capítulo de la 5ta temporada llamado "Hechicero".

El clip que se viralizó en redes muestra un intercambio entre Will y Mike, una conversación donde Mike intenta animar a su amigo, y explica una teoría media extraña sobre la posibilidad de que sea un hechicero en la vida real, haciendo referencia al juego de Calabozos y Dragones, al que juegan los cuatro amigos desde el inicio de la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bylerbags/status/1996854371699904698&partner=&hide_thread=false the whole cast looks exactly like me when i’m reading byler fics

pic.twitter.com/lIDnOD3oCr — u st5 spoilers (@bylerbags) December 5, 2025 Una usuaria de X, compartió el video y escribió "Todo el elenco se parece exactamente a mí cuando leo los fics de Byler", la cual hace referencia a las alegres reacciones de todo el cast de Stranger Things sobre la conversación entre ambos, dejando entrever algún tipo de interés amoroso entre ambos.

Las fanfictions o ficts, como escribe la usuaria de X, se hicieron populares en el último tiempo en páginas como Watpadd o Archive of our own, sitios dedicados a quienes escriben novelas, cuentos sobre sus personajes favoritos, ya sean protagonistas de películas, libros, series, bandas, etc.

Una fanfict es una creación literaria basada en una persona o personaje, pero sacado de ese contexto y ambientado en uno nuevo. Por ejemplo, meses atrás Oriana Sabatini contó que leía fanfict sobre "Dramione", un juego de palabras que une a Hermione y Draco, protagonistas de Harry Potter, que algunos seguidores crean libros donde ambos se enamoran. En este caso, muchos shippean a la dupla de Mike y Will, a la cual apodaron como "Byler" en sus redes sociales, por los apellidos de ambos personajes. Basando sus teorías en clips de la serie, momentos que ambos amigos comparten en pantalla o ciertas coincidencias. A pesar de que no se confirmó, todavía, en pantalla este romance, cada vez falta menos para que salgan a la luz los últimos capítulos de la serie y los fanáticos tengan todas las respuestas.