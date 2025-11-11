Se puede hacer en casa y es una rutina de 420 segundos para eliminar la grasa abdominal Este programa es ideal para las personas que tienen poco tiempo para entrenar, ya que toma apenas 7 minutos diarios. No necesita equipo especial y se puede adaptar a distintos niveles de exigencia. Por







Esta rutina se basa en la calistenia y trabaja con el propio peso del cuerpo. Freepik

El fisiólogo deportivo Chris Jordan diseñó una rutina de entrenamiento de solo 420 segundos, es decir, 7 minutos.

El programa ganó popularidad porque permite eliminar la grasa abdominal en casa y sin equipamiento especial.

Consiste en 12 ejercicios que deben hacerse durante 30 segundos cada uno, con una pausa de 5 segundos entre uno y otro.

El nivel de exigencia puede adaptarse a principiantes o personas más experimentadas. El principal inconveniente con el que se encuentran la mayoría de personas a la hora de hacer actividad física es la falta de tiempo. Sin embargo, no hace falta pasar largas horas en el gimnasio para obtener resultados, ya que existe una rutina que se puede hacer en casa en solo 420 segundos, es decir, 7 minutos.

Este entrenamiento es eficaz para eliminar la grasa abdominal pero, a la vez, también fortalece otros grupos musculares clave. Fue diseñado por el fisiólogo deportivo Chris Jordan y se volvió muy popular porque es rápido, sencillo y puede adaptarse a distintos niveles de dificultad.

Además, un estudio publicado en la revista Journal of Sports Science and Medicine señaló que muchas personas consideran que esta rutina es más entretenida que los ejercicios tradicionales, lo que les ayuda a mantenerse motivados y sostenerla en el tiempo de forma constante.

Abdominales Cómo es el entrenamiento para eliminar la grasa abdominal Esta rutina de entrenamiento para eliminar la grasa abdominal en 420 segundos se basa en la calistenia, una disciplina que utiliza únicamente el propio peso corporal para activar varios grupos musculares al mismo tiempo. Ayuda a mejorar la fuerza funcional, la postura, la movilidad, la coordinación y la resistencia.

El programa diseñado por Jordan se compone de 12 ejercicios que combinan fuerza y resistencia. Cada uno debe realizarse durante 30 segundos, con pausas de 5 segundos entre uno y otro. La clave está en la intensidad: según su creador, deben hacerse con un nivel de esfuerzo de 8 sobre 10 en la escala de exigencia.

Las personas que recién están empezando a entrenar pueden comenzar con una intensidad baja y aumentarla progresivamente; los más experimentados pueden subir la exigencia, la velocidad o el número de repeticiones. Los ejercicios incluidos en esta rutina son los siguientes: Jumping jacks Sentadilla contra la pared Flexiones de brazos Abdominales Step-ups Sentadillas Fondos de tríceps con una silla Plancha abdominal Rodillas al pecho Zancadas o estocadas Flexiones con rotación Plancha lateral