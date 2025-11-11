11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se puede hacer en casa y es una rutina de 420 segundos para eliminar la grasa abdominal

Este programa es ideal para las personas que tienen poco tiempo para entrenar, ya que toma apenas 7 minutos diarios. No necesita equipo especial y se puede adaptar a distintos niveles de exigencia.

Por
Esta rutina se basa en la calistenia y trabaja con el propio peso del cuerpo.

Esta rutina se basa en la calistenia y trabaja con el propio peso del cuerpo.

Freepik
  • El fisiólogo deportivo Chris Jordan diseñó una rutina de entrenamiento de solo 420 segundos, es decir, 7 minutos.
  • El programa ganó popularidad porque permite eliminar la grasa abdominal en casa y sin equipamiento especial.
  • Consiste en 12 ejercicios que deben hacerse durante 30 segundos cada uno, con una pausa de 5 segundos entre uno y otro.
  • El nivel de exigencia puede adaptarse a principiantes o personas más experimentadas.

El principal inconveniente con el que se encuentran la mayoría de personas a la hora de hacer actividad física es la falta de tiempo. Sin embargo, no hace falta pasar largas horas en el gimnasio para obtener resultados, ya que existe una rutina que se puede hacer en casa en solo 420 segundos, es decir, 7 minutos.

Los compuestos activos del ajo influyen en defensas, corazón y digestión.
Te puede interesar:

Esto le pasa al cuerpo si comés ajo todos los días: lo tenés que saber sí o sí

Este entrenamiento es eficaz para eliminar la grasa abdominal pero, a la vez, también fortalece otros grupos musculares clave. Fue diseñado por el fisiólogo deportivo Chris Jordan y se volvió muy popular porque es rápido, sencillo y puede adaptarse a distintos niveles de dificultad.

Además, un estudio publicado en la revista Journal of Sports Science and Medicine señaló que muchas personas consideran que esta rutina es más entretenida que los ejercicios tradicionales, lo que les ayuda a mantenerse motivados y sostenerla en el tiempo de forma constante.

Abdominales

Cómo es el entrenamiento para eliminar la grasa abdominal

Esta rutina de entrenamiento para eliminar la grasa abdominal en 420 segundos se basa en la calistenia, una disciplina que utiliza únicamente el propio peso corporal para activar varios grupos musculares al mismo tiempo. Ayuda a mejorar la fuerza funcional, la postura, la movilidad, la coordinación y la resistencia.

El programa diseñado por Jordan se compone de 12 ejercicios que combinan fuerza y resistencia. Cada uno debe realizarse durante 30 segundos, con pausas de 5 segundos entre uno y otro. La clave está en la intensidad: según su creador, deben hacerse con un nivel de esfuerzo de 8 sobre 10 en la escala de exigencia.

Las personas que recién están empezando a entrenar pueden comenzar con una intensidad baja y aumentarla progresivamente; los más experimentados pueden subir la exigencia, la velocidad o el número de repeticiones. Los ejercicios incluidos en esta rutina son los siguientes:

  1. Jumping jacks
  2. Sentadilla contra la pared
  3. Flexiones de brazos
  4. Abdominales
  5. Step-ups
  6. Sentadillas
  7. Fondos de tríceps con una silla
  8. Plancha abdominal
  9. Rodillas al pecho
  10. Zancadas o estocadas
  11. Flexiones con rotación
  12. Plancha lateral
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La variedad y el equilibrio son las claves del efecto positivo.

Cuáles son las 3 bebidas que benefician la longevidad según un estudio

Besar a un hombre con barba podría ser menos seguro que besar a un perro. 

¿Sabías que es más higiénico besar a un perro que a una persona con barba? Los motivos

Las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales.

Esto le pasa al cuerpo si dejás el azúcar para reemplazarlo por frutas: pocos lo sabían

Estos ejercicios trabajan los bíceps con el peso del propio cuerpo.

Los 4 ejercicios que se pueden hacer en casa en pocos minutos para tener bíceps de acero: sin pesas

Un estudio británico confirma que quienes lo hacen antes tienen mayor esperanza de vida.

¿A primera hora o media mañana? En qué momento es mejor desayunar según expertos en longevidad

Lo correcto es lavarse la cara con agua tibia y jabones suaves.

Por qué no hay que lavarse la cara tan seguido: el riesgo que podés correr

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

Hace 6 minutos
El hombre murió antes de que llegara el servicio de emergencia. 

Espeluznante video: intentó ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Hace 9 minutos
La historia de esta mujer que terminpo con un diagnóstico de no creer

Quería correr una maratón e ignoró los dolores por casi 6 meses: los médicos revelaron lo peor

Hace 12 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 16 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 21 minutos