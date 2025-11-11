11 de noviembre de 2025 Inicio
El fuego comenzó en el área de servicio y alcanzó el techo del hipermercado de la Cooperativa Obrera de Aguado, reinaugurado hace una semana tras las inundaciones del 7 de marzo.

Se incendió un supermercado en Bahía Blanca, recientemente reinaugurado tras las inundaciones del 7 de marzo. En el hipermercado de la Cooperativa Obrera de Aguado trabajan dos dotaciones de bomberos, los servicios de emergencia evacuaron a los trabajadores y ninguna persona resultó herida.

Personal de Defensa Civil y la policía local establecieron rápidamente un operativo en las inmediaciones del supermercado, donde realizaron una evacuación preventiva para el personal y los clientes que se encontraban allí.

De inmediato llegaron varias dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, según medios locales, el fuego concentró en el techo del supermercado, pero inicialmente se habría originado en el área de servicio.

El gerente de la Cooperativa Obrera, Mariano Glas, aseguró en diálogo con el medio La Nueva:"Queremos llevar tranquilidad. Se activaron de inmediato todos los protocolos y se logró evacuar a todo el personal".

También contó que el fuego está controlado y que "en principio, no hubo grandes daños materiales". En esa línea contó "la verdad es que es una sorpresa enorme. Estamos en shock, no podemos creerlo. Parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto... Pero bueno, levantaremos los brazos y seguiremos trabajando".

Por otra parte, Sebastián Sepúlveda, responsable de Defensa Civil de la ciudad, contó para el mismo medio que "la gente de Bomberos va a hacer el peritaje para ver el motivo por el cual se inició el fuego. Hay perdidas importantes en parte del depósito de perfumería y de panificación".

