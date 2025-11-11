Voraz incendio en un supermercado de Bahía Blanca: trabajan dos dotaciones de bomberos El fuego comenzó en el área de servicio y alcanzó el techo del hipermercado de la Cooperativa Obrera de Aguado, reinaugurado hace una semana tras las inundaciones del 7 de marzo. Por







Se incendió un supermercado en Bahía Blanca, recientemente reinaugurado tras las inundaciones del 7 de marzo. En el hipermercado de la Cooperativa Obrera de Aguado trabajan dos dotaciones de bomberos, los servicios de emergencia evacuaron a los trabajadores y ninguna persona resultó herida.

Personal de Defensa Civil y la policía local establecieron rápidamente un operativo en las inmediaciones del supermercado, donde realizaron una evacuación preventiva para el personal y los clientes que se encontraban allí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juanpagor/status/1988199349378277851&partner=&hide_thread=false AHORA. Voraz incendio en el Hiper de la Cooperativa Obrera (sobre la calle Aguado), que fue reinaugurado hace 12 días. pic.twitter.com/3YbPMIYRDn — Juan Pablo Gorbal (@Juanpagor) November 11, 2025 De inmediato llegaron varias dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, según medios locales, el fuego concentró en el techo del supermercado, pero inicialmente se habría originado en el área de servicio.

El gerente de la Cooperativa Obrera, Mariano Glas, aseguró en diálogo con el medio La Nueva:"Queremos llevar tranquilidad. Se activaron de inmediato todos los protocolos y se logró evacuar a todo el personal".

También contó que el fuego está controlado y que "en principio, no hubo grandes daños materiales". En esa línea contó "la verdad es que es una sorpresa enorme. Estamos en shock, no podemos creerlo. Parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto... Pero bueno, levantaremos los brazos y seguiremos trabajando".