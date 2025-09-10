Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..." El conductor sorprendió con sus palabras luego de ser consultado por un hipotético matrimonio con la cantante.







Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito. Redes sociales

El conductor Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito y se sumó a las palabras de la cantante, quien aseguró que "es un gastadero de dinero al pedo en una noche", de forma que aprovechó para meter a Javier Milei en la polémica y fue viral en redes sociales.

En diálogo con el programa Desayuno Americano, Rosemblat fue consultado por el posteo que comenzó a instalar el tema y rápidamente desechó la posibilidad. "No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes", comenzó por revelar.

De igual manera, se mostró ilusionado con la chance de casarse en algún momento con Lali Espósito, aunque también ironizó: "Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida". Con estas palabras, volvió a meterse de lleno en la polémica con el líder de La Libertad Avanza y se sumó al accionar de su pareja.

Embed - PEDRO ROSEMBLAT: "El gobierno decidió confrontar con Lali Espósito" Lo cierto es que Rosemblat y Lali están en pareja desde febrero de 2024, por lo que su romance lleva más de un año y medio en el que también han sumado la convivencia. Por eso es que a nadie le parecía una sorpresa que pudieran casarse, aunque también es real que no hay nada raro en esperar un tiempo más.

