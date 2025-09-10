IR A
IR A

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

El conductor sorprendió con sus palabras luego de ser consultado por un hipotético matrimonio con la cantante.

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.

Redes sociales

El conductor Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito y se sumó a las palabras de la cantante, quien aseguró que "es un gastadero de dinero al pedo en una noche", de forma que aprovechó para meter a Javier Milei en la polémica y fue viral en redes sociales.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.
Te puede interesar:

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

En diálogo con el programa Desayuno Americano, Rosemblat fue consultado por el posteo que comenzó a instalar el tema y rápidamente desechó la posibilidad. "No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes", comenzó por revelar.

De igual manera, se mostró ilusionado con la chance de casarse en algún momento con Lali Espósito, aunque también ironizó: "Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida". Con estas palabras, volvió a meterse de lleno en la polémica con el líder de La Libertad Avanza y se sumó al accionar de su pareja.

Embed - PEDRO ROSEMBLAT: "El gobierno decidió confrontar con Lali Espósito"

Lo cierto es que Rosemblat y Lali están en pareja desde febrero de 2024, por lo que su romance lleva más de un año y medio en el que también han sumado la convivencia. Por eso es que a nadie le parecía una sorpresa que pudieran casarse, aunque también es real que no hay nada raro en esperar un tiempo más.

Tini Lali
Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali Espósito todavía no quiere casarse con Pedro Rosemblat.
play

Lali Espósito no se casará con Pedro Rosemblat: "¡Es un gastadero de dinero al pedo!"

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Javier Milei: A él y a todos los payasos.
play

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Milei: "A él y a todos los payasos"

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

play

Natalia Oreiro: "No hay que dejar de cuestionar cuando las cosas no están bien"

El GCBA controlará a los deudores alimentarios en los eventos musicales.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios en los recitales de Lali Espósito en Vélez

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

últimas noticias

Kamala Harris junto a Joe Biden.

Estados Unidos: Kamala Harris admitió que fue "imprudente" que Joe Biden decidiera ir por la reelección

Hace 5 minutos
Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Hace 15 minutos
Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Hace 18 minutos
El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Hace 18 minutos
Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

Hace 20 minutos