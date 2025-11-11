11 de noviembre de 2025 Inicio
Tragedia en Azul: los violentos antecedentes del camionero que asesinó a un motociclista

Miguel Mele fue imputado por homicidio simple por la muerte de Diego Marianache, quien fue embestido por el camión y terminó estrellado contra un árbol. La pena en expectativa es de 8 a 25 años de cárcel y no es excarcelable.

Por
Miguel Mele y Diego Marianache venían dscutiendo en la calle de Azul

Miguel Mele, el camionero que chocó y mató a un motociclista en la ciudad bonaerense de Azul, quedó detenido por el delito de homicidio y, como si fuera poco, cuenta con antecedentes violentos. El fiscal David Carballo solicitó la extensión de la prisión preventiva y le imputó el delito de homicidio simple al transportista de 58 años. La pena en expectativa es de 8 a 25 años de cárcel y no es excarcelable.

El niño de dos años cayó en el Canal de la Patria.
Tragedia en Santiago del Estero: un niño de dos años cayó a un canal y murió ahogado

El pedido de prisión preventiva nace a partir de una pericia preliminar, sumado a los antecedentes violentos que ya tenía. La solicitud llegó luego de que este lunes Mele se negara a declarar. El imputado había solicitado pasar la indagatoria al señalar que necesitaba a su abogado para dar explicaciones. Sin embargo, el letrado no apareció y el transportista estuvo acompañado por un defensor oficial. El imputado decidió negarse a declarar y seguirá preso.

El fiscal decidió extender la prisión preventiva debido a los antecedentes del camionero, quien en 2010 también estuvo procesado por violencia. Se trata de una causa por lesiones graves por un incidente en el que atacó a un trabajador de los tribunales de Azul, donde por ese entonces trabajaba la esposa del ahora detenido.

azul accidente

Tragedia en Azul: qué determinaron las pericias al camión

De acuerdo a las pericias preliminares, el Iveco que manejaba Miguel Mele no tenía ninguna falla técnica ni en la dirección ni de otras características. Al mismo tiempo, se espera el resultado de la pericia mecánica completa para descartar cualquier desperfecto técnico.

Además, las autoridades de la UFI N°2 de Azul, a cargo del caso que supervisa el fiscal general Marcelo Sobrino, buscan cámaras privadas que hayan registrado la maniobra completa y ya le tomaron declaración sobre lo que pasó en el semáforo a quienes fueron testigos de la violenta maniobra.

