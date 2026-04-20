El Gobierno oficializó un nuevo subsidio para usuarios de garrafas de gas El reintegro es retroactivo y aplica desde el 1° de abril mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables. Por + Seguir en







El Gobierno anunció una devolución de dinero por garrafas de 10 kilos.

El Gobierno oficializó un nuevo subsidio destinado a los usuarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de diez kilos que se inscriban en el registro oficial. En el marco de los subsidios focalizados, cada beneficiario recibirá una asistencia económica de $9.593 por unidad y aplicará de forma retroactiva y mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.

A través del Boletín Oficial y mediante la Disposición 1/2026, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) recibirán una asistencia económica por su consumo.

ANSES El programa que garantiza una garrafa social a los titulares ANSES Según la reglamentación se realizará un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa. Asimismo, se fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá ser actualizado de forma periódica en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.