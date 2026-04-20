20 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó un nuevo subsidio para usuarios de garrafas de gas

El reintegro es retroactivo y aplica desde el 1° de abril mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.

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El Gobierno anunció una devolución de dinero por garrafas de 10 kilos. 

El Gobierno anunció una devolución de dinero por garrafas de 10 kilos. 

El Gobierno oficializó un nuevo subsidio destinado a los usuarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de diez kilos que se inscriban en el registro oficial. En el marco de los subsidios focalizados, cada beneficiario recibirá una asistencia económica de $9.593 por unidad y aplicará de forma retroactiva y mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.

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A través del Boletín Oficial y mediante la Disposición 1/2026, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) recibirán una asistencia económica por su consumo.

ANSES
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Según la reglamentación se realizará un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa. Asimismo, se fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá ser actualizado de forma periódica en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.

El subsidio se implementará mediante reintegros en cuentas bancarias, con el Banco Nación como principal operador y la posibilidad de que otras entidades se sumen. Para acceder, los usuarios deberán inscribirse en el registro oficial en línea, que conformará el padrón de beneficiarios. Además, la ANSES aportará datos sobre ingresos de los hogares para evaluar la inclusión en el régimen.

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