¿Descubrieron algo que no debían? Crece el misterio por la muerte y desaparición de 11 científicos en Estados Unidos

El FBI investiga si existe una conexión entre los investigadores de programas espaciales y personal de laboratorios de tecnología nuclear que murieron o fueron reportados como desaparecidos en los últimos años. Al ser consultado, el presidente Donald Trump aseguró "espero que sea algo aleatorio" y que se sabrá la respuesta en las próximas semanas.

Durante las últimas semanas cobraron relevancia las muertes y desapariciones de científicos e investigadores relacionados con programas espaciales y laboratorios de tecnología nuclear en Estados Unidos . Lo que comenzó con desapariciones misteriosas, supuestos suicidios y tiroteos, ahora el FBI investiga si existe o no una conexión entre 11 casos que ocurrieron en los últimos años.

Tanta es la curiosidad que en redes sociales comenzaron a surgir cientos de hipótesis y conspiraciones sobre lo que podría haberles ocurrido. Ante esta situación, el presidente Donald Trump fue consultado por periodistas y aseguró que "espero que esto sea solo una coincidencia, pero algunos de ellos eran personas muy importantes y vamos a investigarlo".

A partir de ese momento, los congresistas James Comer y Eric Burlison pidieron informes al FBI, la NASA y los departamentos de Energía y Guerra para poder traer claridad tanto para el público como para sus familias. “Algunas de ellas eran personas muy importantes, y lo analizaremos en el próximo breve periodo de tiempo" , añadió Trump y prometió respuestas para dentro de una semana y media, fines de abril y principios de mayo.

Entre las personas desaparecidas, la noticia cobró más notoriedad al conocerse sobre la desaparición de William Neil McCasland , un general retirado de la Fuerza Aérea del que no se sabe su paradero desde el 27 de febrero pasado en Nuevo México. Según el testimonio de su esposa, el hombre dejó en su hogar el teléfono, pero llevó su arma.

"Hay ciertos indicios de que él debió haber planeado no ser encontrado", aseguró Susan McCasland Wilkerson; además, contó que en los últimos meses su esposo estaba sufriendo de ansiedad y problemas de memoria, y que le habría comentado que "si su cerebro y su cuerpo seguían deteriorándose, no quería vivir de esa manera".

El nombre de William Neil McCasland revivió algunas teorías sobre ovnis y extraterrestres, ya que había colaborado en la organización To The Stars para descubrir su origen. Aunque su mujer lo desestimó, "no poseía ningún conocimiento especial acerca de los cuerpos de seres extraterrestres ni de los restos del incidente de Roswell que se encuentran almacenados en la base Wright-Patt".

Durante 2025 también desapareció Mónica Jacinto Reza, de 60 años, mientras realizaba una caminata en un bosque de Los Ángeles, Reza era una ingeniera aeroespacial que desarrolló un metal especial utilizado en cohetes.

Mónica Reza - Anthony Chavez Mónica Reza - Anthony Chavez

Eso no es todo, en 2025 también se reportó la desaparición de Anthony Chavez, de 59 años, el 5 de agosto de 2025, y la de Melissa Casias, el 26 de junio de 2025, ambos trabajadores del laboratorio nacional de Los Alamos, un instituto de investigación clasificada sobre el diseño de armas nucleares. Una cámara de seguridad captó la última imagen de Casias caminando por una autopista, al parecer, sin su cartera ni teléfono, según informaron medios locales.

El mismo año, en diciembre, asesinaron al físico nuclear del MIT Nuno Loureiro en la puerta de su casa por un excompañero vinculado con un tiroteo momentos antes en la Universidad de Brown. El sospechoso por ambos crímenes fue identificado como Claudio Neves Valente.

Un caso similar fue el de Carl Grillmair, ocurrido en febrero de 2026, tenía 67 años y era un astrofísico que colaboró con la NASA. En este caso, Grillmair fue abatido en su casa de Los Ángeles. Según su esposa, aseguró que "creemos que el asesino vino en busca de venganza, pensando que Carl había sido quien llamó al 911", ya que días anteriores la misma persona estuvo en su domicilio causando disturbios.

A principios de 2026 encontraron el cuerpo del científico Jason Thomas, que llevaba tres meses desaparecido, flotando en el lago Quannapowitt, en Massachusetts. Thomas trabajaba en el ámbito de la biotecnología en el Instituto Novartis de Investigación Biomédica en Cambridge.

Frank Maiwald - MIT Frank Maiwald y Nuno Loureiro.

En agosto también de 2025 desapareció Steven García, de 48 años, trabajaba en seguridad para un fabricante de componentes no nucleares para armas nucleares de fabricación estadounidense, según informó The New York Post.

En el caso de Frank Maiwald, su muerte ocurrió el 4 de julio de 2024 por causas desconocidas. Hasta el momento, las autoridades no revelaron las causas de su muerte. Maiwald era científico e investigador sénior en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

"Frank dirigió el desarrollo del instrumento SBG-VSWIR y anteriormente había supervisado la entrega exitosa de dos instrumentos para el programa AMR-C. Entre sus funciones se incluían la de supervisor de un grupo técnico y la contribución a diversos proyectos importantes como AMR/SWOT, COWVR, AMR/Jason 3 y HIFI", escribieron sus allegados en su obituario.

Un año antes se registró la muerte de Michael Hicks, a los 59 años, trabajaba en el mismo laboratorio de Maiwald, se especializaba en investigar las propiedades físicas de los cometas y asteroides. También participó en los equipos científicos del Proyecto DART, el Proyecto de Seguimiento de Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAT), la Misión Dawn y la Misión Deep Space 1 de la NASA. Las autoridades nunca revelaron las causas de su muerte.

Por último, la historia de la investigadora en proyectos de propulsión espacial Amy Eskridge, de 34 años, cobró más protagonismo en los últimos días al volverse viral una entrevista que brindó para un podcast donde contó ciertas situaciones extrañas que ocurrieron durante la investigación que llevaba adelante.

Eskridge trabajaba investigando la antigravedad y se murió en junio 2022 en Huntsville, Alabama, según los reportes oficiales, por un disparo autoinfligido. Sin embargo, comenzaron a circular ciertas versiones en medios estadounidenses, donde la joven le habría advertido a personas cercanas a ella que no iba a quitarse la vida.

En varias entrevistas, la científica aseguró que recibió amenazas y hostigamientos: "Si te arriesgas en público, al menos alguien se dará cuenta si te cortan la cabeza. Si te arriesgas en privado, te enterrarán. Quemarán tu casa mientras duermes en tu cama y ni siquiera saldrá en las noticias". También contó que sufrió una serie de ataques con energía dirigida, que le dejaron quemaduras en las manos.

Embed - Amy Eskridge: Entrevista Final en Español | Final Interview #Disclosure #aerospace por primera vez!

La escalofriante línea de tiempo de muertes y desapariciones de científicos e investigadores en EE.UU.