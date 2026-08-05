La madre y la hermana de Tuli Acosta la defendieron de las acusaciones por la ruptura de La Joaqui y Luck Ra

Luego de que la artista ratificara que el cantante cordobés es como un "hermano" para ella, su familia publicó en Instagram un mensaje para respaldarla y contrarrestar las críticas que afloran en redes sociales.

Tuli Acosta afirmó que Luck Ra es como su "hermano" y negó la versión que la sitúa como la tercera en discordia entre el cordobés y La Joaqui , pero las críticas en redes sociales no se detienen. Su hermana Paula y su madre Patricia Pollano la defendieron en Instagram para contrarrestar las acusaciones de "Tatiana" que inundan el perfil de la bailarina.

"Podrán usar la mentira, lo superficial, podrán inventar, podrán criticar, podrán decirte que lo podrías haber hecho mejor. Pero jamás van a robar lo real, lo esencial, la identidad, quien realmente sos . Un lugar donde jamás la mala intención va a poder ingresar, es allí, en la intimidad, a puertas cerradas ", sostuvo su hermana Paula en la descripción de una foto familiar en blanco y negro.

La ganadora del Bailando 2023 le contestó: "Te amo, Paulita. ¡Los amo mucho! Gracias por ser mi pilares por siempre y para siempre . Juntos a pesar de la distancia". La madre de ambas respaldó el posteo de su hija y le agradeció a Paula por "ser la voz de la familia".

"La verdad duele mucho a nosotros como papás que le peguen tanto a un hijo y sentir impotencia. Elijo seguir creyendo que Dios pondrá las cosas en su lugar como siempre nos hará más fuertes aún ", concluyó Patricia.

Además, Paula reforzó el respaldo a su hermana con un pedido a sus seguidores por historias en la misma red social: "Antes de compartir, verificá. Antes de juzgar, pensá. Porque detrás de cada pantalla hay personas reales. Y una sociedad que deja de hacerse preguntas es una sociedad mucho más fácil de influenciar".

Ola de críticas a La Joaqui por exponer su separación de Luck Ra en el recital de Rosalía

La cantante detalló aspectos de la intimidad con el cordobés en el Movistar Arena, cuando tomó el micrófono y dijo: “Un día me encontré con un príncipe azul”. Tiempo después remarcó que “Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”, reveló ante el asombro del público.

Si bien al principio, hubo un sentimiento de compasión con la compostora, todo dio un giro impensado en las redes y se le volvieron en contra: “¿No era que habían terminado super bien y de mutuo acuerdo? Un día dice una cosa y al otro va a llorar a un recital.”, fue una da las frases que marcaron su contradicción.

Las mayores críticas hacia La Joaqui vinieron de la red X y TikTok: "“Pasa de 'lo quiero mucho y terminamos re bien' a exponerlo en el Movistar Arena. Raro.”, subrayaron. “Primero vende la separación madura y después va a quemarlo en público. Ponete de acuerdo, Joaqui", fue otro de los comentarios.

Hubo otros que se burlaron literalmente de la suerte de la artista con frases como: "Llevó los vestidos de casamiento y volvió soltera, no se puede creer", “El verdadero 'no te vistas que no vas'", y "Preparó outfit de compromiso para que la fleten al cuarto día, mi Dios.”