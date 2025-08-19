El explosivo motivo por el que se separaron Gimena Accardi y Nicolás Vázquez La pareja llevaba 18 años, pero todo terminó semanas atrás y la actriz salió a aclarar las razones por las cuales decidieron tomar caminos por separado. "Es lo que toca", indicó.







El motivo por el que Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron. Redes sociales

La actriz Gimena Accardi paralizó al mundo del espectáculo con la noticia de la separación con Nico Vázquez y semanas después comenzó el rumor que hablaba de infidelidad. Finalmente, lo confesó en lo que había pasado entre ellos y dejó sorprendido a todos: ella le fue infiel.

“Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, indicó luego de que, en LAM, Ángel de Brito haya confirmado que la actriz estuvo con otra persona. Pero allí revelaron que la relación que tuvo fue paralela durante meses, algo que ella desmintió.

Luego de que en el ciclo de América hayan revelado el engaño, las redes sociales comenzaron a vincularla con Andrés Gil, el actor y compañero de obra teatral de ella. Si bien, desde el lado de la protagonista lo niega rotundamente, aseguran que se debe a que Candela Vetrano, la novia de Gil, lo perdonó. De este modo, quieren guardar lo sucedido.

Cande Vetrano y Andrés Gil La hermana del actor dio la primicia en su programa de streaming Rumis. Redes Sociales “No debería estar dando explicaciones porque las únicas explicaciones se las di a Nico entre cuatro paredes. No le debo explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada. Se habló una parte verdad y otra no, hay terceros que fueron manchados y están sufriendo del otro lado”, indicó la actriz en rueda de prensa.

Horas antes, había contado en Sería Increíble en Olga que hubo un engaño de su parte y luego amplió: “Sí tengo la necesidad muy importante de aclarar de que con la persona…”. Fue entonces que habló de Andrés Gil: “No es mi excompañero, sigo compartiendo la gira. Con Cande hablé y no me dijo nada”.