Mercedes Paz confirmó el equipo para la Billie Jean King Cup en Córdoba: "El ideal"

La capitana de la Selección argentina de tenis reveló que las cinco tenistas citadas son Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini. Competirán en el grupo C junto con Suiza y Eslovaquia, el 14, 15 y 16 de noviembre.

A falta de un mes para los playoffs de la Billie Jean King Cup , la capitana de Argentina, Mercedes Paz, confirmó a las cinco tenistas para enfrentar a Suiza y Eslovaquia para avanzar a los Qualifiers 2026. Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini , serán las raquetas nacionales.

Sorpresa de Shanghái: Valentin Vacherot, el tenista 200 del ranking que llegó a la semifinal del Masters 1000

La serie se disputará el 14, 15 y 16 de noviembre sobre polvo de ladrillo en el Córdoba Lawn Tenis Club. “Estoy súper contenta y agradecida de poder contar con el equipo completo. La verdad es que es un lujo que las 5 primeras raquetas argentinas hayan dicho que sí a la convocatoria”, expresó la capitana.

“Están a punto de empezar a competir en el circuito de WTA 125 en Sudamérica, así que es una gran oportunidad para entrar en ritmo. Quedan 4 semanas para el evento y la semana previa, en Tucumán, voy a poder estar con todas ellas y empezar a vivir el clima de Billie ”, agregó.

El equipo estará integrado por Solana Sierra, quien viene de consagrarse campeona del WTA 125 de Mallorca el domingo y quedó nro. 71. “Es increíble lo de Solana, que está en su mejor momento, habiendo ganado en Mallorca. Esto le permite jugar con confianza y con el nivel tenístico que viene teniendo”.

Lourdes Carlé (129°) es la segunda mejor ubicada en el ranking y ganó dos puntos clave ante Kazajistán al vencer a Elena Rybakina y Yulia Putintseva en 2021. En tanto, Julia Riera ocupa el puesto 190 y es la tenista que más veces vistió la camiseta de la Selección argentina, ya que participó en 20 series, distribuidas en cinco nominaciones distintas.

Jazmín Ortenzi se ubica en el puesto 274° y logró ser 93° en mayo del 2024. Ese año venció a Laura Pigossi en dos sets y peleó ante Beatriz Haddad Maia. Esta es su tercera convocatoria. Por último, Lusina Giovannini está 275° y fue la encargada de disputar cinco cruces de dobles junto a Julieta Estable.

Cronograma y televisación de la Billie Jean King Cup

Día 1 (viernes 14/10): Argentina vs. Eslovaquia

Día 2 (sábado 15/10): Eslovaquia vs. Suiza

Día 3 (domingo 16/10): Argentina vs. Suiza

Cada serie constará de 3 puntos, con dos singles seguidos de un dobles. Los partidos comenzarán a las 11:00 y serán transmitidos por TyC Sports.