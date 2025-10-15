Mercedes Paz confirmó el equipo para la Billie Jean King Cup en Córdoba: "El ideal"

A falta de un mes para los playoffs de la Billie Jean King Cup, la capitana de Argentina, Mercedes Paz, confirmó a las cinco tenistas para enfrentar a Suiza y Eslovaquia para avanzar a los Qualifiers 2026. Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, serán las raquetas nacionales.
La serie se disputará el 14, 15 y 16 de noviembre sobre polvo de ladrillo en el Córdoba Lawn Tenis Club. “Estoy súper contenta y agradecida de poder contar con el equipo completo. La verdad es que es un lujo que las 5 primeras raquetas argentinas hayan dicho que sí a la convocatoria”, expresó la capitana.
“Están a punto de empezar a competir en el circuito de WTA 125 en Sudamérica, así que es una gran oportunidad para entrar en ritmo. Quedan 4 semanas para el evento y la semana previa, en Tucumán, voy a poder estar con todas ellas y empezar a vivir el clima de Billie”, agregó.
Uno por uno de las jugadoras argentinas
El equipo estará integrado por Solana Sierra, quien viene de consagrarse campeona del WTA 125 de Mallorca el domingo y quedó nro. 71. “Es increíble lo de Solana, que está en su mejor momento, habiendo ganado en Mallorca. Esto le permite jugar con confianza y con el nivel tenístico que viene teniendo”.
Lourdes Carlé (129°) es la segunda mejor ubicada en el ranking y ganó dos puntos clave ante Kazajistán al vencer a Elena Rybakina y Yulia Putintseva en 2021. En tanto, Julia Riera ocupa el puesto 190 y es la tenista que más veces vistió la camiseta de la Selección argentina, ya que participó en 20 series, distribuidas en cinco nominaciones distintas.
Jazmín Ortenzi se ubica en el puesto 274° y logró ser 93° en mayo del 2024. Ese año venció a Laura Pigossi en dos sets y peleó ante Beatriz Haddad Maia. Esta es su tercera convocatoria. Por último, Lusina Giovannini está 275° y fue la encargada de disputar cinco cruces de dobles junto a Julieta Estable.
Cronograma y televisación de la Billie Jean King Cup
- Día 1 (viernes 14/10): Argentina vs. Eslovaquia
- Día 2 (sábado 15/10): Eslovaquia vs. Suiza
- Día 3 (domingo 16/10): Argentina vs. Suiza
Cada serie constará de 3 puntos, con dos singles seguidos de un dobles. Los partidos comenzarán a las 11:00 y serán transmitidos por TyC Sports.