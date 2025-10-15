Diputados: se firmó el dictamen que obliga al Gobierno a que el Congreso avale cualquier acuerdo con EEUU

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Finanzas el dictamen del proyecto que obliga al Poder Ejecutivo a someter al Congreso todo acuerdo financiero con los Estados Unidos.
En medio de las negociaciones con el Tesoro estadounidense, la iniciativa busca que cualquier entendimiento financiero con la Casa Blanca cuente con la aceptación del Poder Legislativo.
El proyecto establece que cualquier convenio o compromiso que la Argentina asuma con el Tesoro norteamericano deberá contar con la aprobación de ambas cámaras legislativas. Además, exige al Ejecutivo y al Banco Central que remitan la documentación y las cláusulas del acuerdo, “en especial cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento”.
Con tres artículos, la propuesta reivindica las facultades del Congreso establecidas por el artículo 75 de la Constitución Nacional respecto de la toma de empréstitos, renegociaciones de deuda y la firma de tratados internacionales. “La aprobación argentina del supuesto ‘salvataje’ se encuadraría sin lugar a dudas en las atribuciones que la Constitución asigna al Poder Legislativo”, señala el texto en su parte argumentativa.
Los diputados de Unión por la Patria advirtieron que las negociaciones del Gobierno con Washington se desarrollaron “de un modo extremadamente opaco” y recordaron la visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en abril pasado, así como el interés de fondos privados estadounidenses por los recursos naturales del país, en especial en los sectores de minería y energía.
La aprobación del dictamen llega apenas un día después del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, donde ambos líderes ratificaron el acuerdo que contempla un swap financiero por 20 mil millones de dólares y la compra de pesos argentinos, en el marco de un supuesto “plan de estabilización” para el país.
“El Estado argentino no puede hacerse cargo de un rescate hecho a espaldas del pueblo, violando la ley, la Constitución y al Congreso. No lo vamos a aceptar”, sostuvo el diputado Itai Hagman, uno de los impulsores del proyecto.
El economista y candidato presidencial de Fuerza Patria también advirtió que “Trump dice que el apoyo a la Argentina se irá si Milei pierde las elecciones; lo que hicieron ayer no sólo no resolvió ningún problema, sino que lo agrava”.
Por último, convocó a “demostrar en las urnas el próximo 26 de octubre que no vamos a aceptar que nuestra economía pase a estar tutelada por los Estados Unidos”.