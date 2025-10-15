Diputados: se firmó el dictamen que obliga al Gobierno a que el Congreso avale cualquier acuerdo con EEUU En medio de las negociaciones con el Tesoro estadounidense, la iniciativa busca que cualquier entendimiento financiero con la Casa Blanca cuente con la aceptación del Poder Legislativo. Por







Diputados aprobó el dictamen. X (@DiputadosAR)

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Finanzas el dictamen del proyecto que obliga al Poder Ejecutivo a someter al Congreso todo acuerdo financiero con los Estados Unidos.

El proyecto establece que cualquier convenio o compromiso que la Argentina asuma con el Tesoro norteamericano deberá contar con la aprobación de ambas cámaras legislativas. Además, exige al Ejecutivo y al Banco Central que remitan la documentación y las cláusulas del acuerdo, “en especial cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento”.

Con tres artículos, la propuesta reivindica las facultades del Congreso establecidas por el artículo 75 de la Constitución Nacional respecto de la toma de empréstitos, renegociaciones de deuda y la firma de tratados internacionales. “La aprobación argentina del supuesto ‘salvataje’ se encuadraría sin lugar a dudas en las atribuciones que la Constitución asigna al Poder Legislativo”, señala el texto en su parte argumentativa.

Los diputados de Unión por la Patria advirtieron que las negociaciones del Gobierno con Washington se desarrollaron “de un modo extremadamente opaco” y recordaron la visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en abril pasado, así como el interés de fondos privados estadounidenses por los recursos naturales del país, en especial en los sectores de minería y energía.

La aprobación del dictamen llega apenas un día después del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, donde ambos líderes ratificaron el acuerdo que contempla un swap financiero por 20 mil millones de dólares y la compra de pesos argentinos, en el marco de un supuesto “plan de estabilización” para el país.