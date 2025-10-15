"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Durante una feria de ciencias, un experimento falló y dejó un total de cuatro heridos con quemaduras. Un incidente similar al que ocurrió en Pergamino el viernes.

Al menos cuatro alumnos resultaron heridos por una explosión durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe , ubicado en el barrio porteño de Palermo . Varios de los estudiantes que fueron retirados por sus padres de la institución denunciaron una presunta inoperancia de algunos docentes ante el accidente, uno de ellos contó en C5N que su profesor se escondió mientras que otros intentaban ayudar.

Pía, una alumna del colegio explicó que la feria de ciencias se realizó en el salón de actos, donde había varios puestos con actividades. " Explotó y el chico se quemó todo, hay otros chicos afectados que estaban en llamas y salieron corriendo. Todos estaban quemados, quedamos en shock" , sentenció.

En cuánto a los profesores, contó que " estaban por ahí " y algunos ayudaban. Mientras que Federico, otro alumno de la institución, expresó que " un profesor fue corriendo a buscar un guardapolvo, se lo tiró y otro profesor se tiró también arriba y nuestro profesor se escondió ".

Habló uno de los alumnos del colegio de Palermo donde ocurrió la explosión "Estaban haciendo un experimento y uno de los chicos se prendió fuego de pies a cabeza". "No había matafuegos". #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/4lgyUEkpLg

Tras un llamado al 911, ambulancias y personal de la Comisaría Vecinal 14A llegaron al colegio. El SAME informó que hubo cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores y una es mayor de edad. Los más graves son tres alumnos de 16, 14 y 13 años, que sufrieron quemaduras en el pecho y el rostro.

"Estaba manipulando alcohol y fuego, había profes dando vuelta, pero no había ningún tipo de precaución", añadió Federico y remarcó que en el lugar no había matafuego ni extintor a mano para poder prever cualquier tipo de accidente.

Explosión en una feria de ciencias: el testimonio de los padres y alumnos

Volcán en Pergamino Captura

"Los chicos están con mucha angustia, imaginate ver a un compañero que está prendido fuego. Solo en una película de terror han visto una cosa igual. Mi hijo me dijo que uno de los chicos tenía todo el costado derretido, entiendo que por la ropa. Me dijo que había como un mechero, estaban manipulando alcohol. El chico quiso tocar algo y se ve que le había quedado alcohol en la mano o el brazo, y se prendió fuego al toque. Es un jovencito de cuarto año. No sé cuál era el experimento", relató a los medios de comunicación una de las madres.

"Estábamos haciendo un experimento, la mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza. Estamos todos muy conmocionados. Yo lo vi que se prendió fuego entero, estaba al lado mío. Fue tremendo. Vi a otro que también se lo llevaban. No vi el experimento, pero sé que estaban manipulando alcohol y fuego. Todo lo hacían los chicos. Había profes dando vueltas, pero no había ningún tipo de precaución. No había ningún tipo de matafuegos ni extintor", añadió Federico, uno de los alumnos testigos.

"La primera vez que lo hicimos el experimento fue sobre mesa de piedra en el laboratorio, pero no se propaga por ser piedra. Y abajo lo hicimos en mesa de madera y se quemó", detalló otro alumno en diálogo con A24. El chico señaló que cuando sucedió el profesor estaba en el laboratorio y no en el salón actos, donde se produjo la explosión.