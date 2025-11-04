El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Walter "Alfa" Santiago protagonizó un episodio vial con dos motociclistas, quienes lo acusaron de haberlos chocado. El video se hizo viral, por lo que el exparticipante de Gran Hermano salió a defenderse.
El exparticipante de Gran Hermano contó detalles del episodio en el que lo acusaron de chocar una moto en medio de gritos e insultos. "El 911 ya tiene mis datos", contó.
Walter "Alfa" Santiago protagonizó un episodio vial con dos motociclistas, quienes lo acusaron de haberlos chocado. El video se hizo viral, por lo que el exparticipante de Gran Hermano salió a defenderse.
"Yo vengo circulando por Mosconi hacia General Paz, por lo que me cruzo con una moto. Se me pone a la derecha y me empiezan a gritar, pero me terminan pasando por la izquierda... Veo que tienen la patenta tapada con un papel y pienso que es raro", comenzó a relatar Alfa en diálogo con La Mañana, por C5N.
Luego, contó el momento exacto en el que comienzan a cruzarse en plena calle: "Cuando frenan, yo no sé qué querían hacer, pero el acompañante se dio cuenta de que era yo y me empieza a filmar. Agarro mi celular y veo que tenían la patente tapada, con un billete de $50. Cuando voy viendo, eso el acompañante me tira una patada, por lo que inmediatamente llamo al 911".
Enseguida agregó: "Llamé dos veces. Dicen que los choqué y que les rompí el espejo de su moto con mi camioneta, pero después lo desmintieron. Después declararon que yo le rompí la luz de giro, pero la realidad es que quieren desligarse del delito federal de andar con la patente tapada. Voy a pedir las cámaras para ver en qué momento los encerré, los choqué y pasé semáforos en rojo".