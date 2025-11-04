IR A
IR A

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

El exparticipante de Gran Hermano contó detalles del episodio en el que lo acusaron de chocar una moto en medio de gritos e insultos. "El 911 ya tiene mis datos", contó.

Alfa se defendió diciendo que le querían robar.

Walter "Alfa" Santiago protagonizó un episodio vial con dos motociclistas, quienes lo acusaron de haberlos chocado. El video se hizo viral, por lo que el exparticipante de Gran Hermano salió a defenderse.

HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

"Yo vengo circulando por Mosconi hacia General Paz, por lo que me cruzo con una moto. Se me pone a la derecha y me empiezan a gritar, pero me terminan pasando por la izquierda... Veo que tienen la patenta tapada con un papel y pienso que es raro", comenzó a relatar Alfa en diálogo con La Mañana, por C5N.

Luego, contó el momento exacto en el que comienzan a cruzarse en plena calle: "Cuando frenan, yo no sé qué querían hacer, pero el acompañante se dio cuenta de que era yo y me empieza a filmar. Agarro mi celular y veo que tenían la patente tapada, con un billete de $50. Cuando voy viendo, eso el acompañante me tira una patada, por lo que inmediatamente llamo al 911".

Enseguida agregó: "Llamé dos veces. Dicen que los choqué y que les rompí el espejo de su moto con mi camioneta, pero después lo desmintieron. Después declararon que yo le rompí la luz de giro, pero la realidad es que quieren desligarse del delito federal de andar con la patente tapada. Voy a pedir las cámaras para ver en qué momento los encerré, los choqué y pasé semáforos en rojo".

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 9 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 18 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 30 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 52 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 59 minutos