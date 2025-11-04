El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas El exparticipante de Gran Hermano contó detalles del episodio en el que lo acusaron de chocar una moto en medio de gritos e insultos. "El 911 ya tiene mis datos", contó.







Alfa se defendió diciendo que le querían robar.

Walter "Alfa" Santiago protagonizó un episodio vial con dos motociclistas, quienes lo acusaron de haberlos chocado. El video se hizo viral, por lo que el exparticipante de Gran Hermano salió a defenderse.

"Yo vengo circulando por Mosconi hacia General Paz, por lo que me cruzo con una moto. Se me pone a la derecha y me empiezan a gritar, pero me terminan pasando por la izquierda... Veo que tienen la patenta tapada con un papel y pienso que es raro", comenzó a relatar Alfa en diálogo con La Mañana, por C5N.

Luego, contó el momento exacto en el que comienzan a cruzarse en plena calle: "Cuando frenan, yo no sé qué querían hacer, pero el acompañante se dio cuenta de que era yo y me empieza a filmar. Agarro mi celular y veo que tenían la patente tapada, con un billete de $50. Cuando voy viendo, eso el acompañante me tira una patada, por lo que inmediatamente llamo al 911".