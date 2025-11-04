IR A
Quién es Jonathan Bailey, elegido como el hombre más sexy del mundo en 2025

La estrella de Bridgerton, Wicked y Jurassic Park fue galardonado por la prestigiosa revista People, que lo calificó como "una de las estrellas más irresistibles de Hollywood”.

Jonathan Bailey fue elegido por la revista People como el “Hombre más sexy del mundo” en 2025, un reconocimiento que lo coloca en la misma lista que nombres como George Clooney, Chris Hemsworth o Michael B. Jordan.

El actor de 37 años, conocido por su papel de Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix, se impone como símbolo de una nueva era en Hollywood: diversa, sensible y alejada de los estereotipos tradicionales de masculinidad.

El talento, el carisma y la elegancia británica se combinaron en una figura que este año terminó de consolidarse como ícono global, erigiendo al británico como uno de los principales nonbres de este 2025.

La noticia fue revelada durante una emisión especial del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: “Es un enorme honor. Obviamente, estoy increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”, dijo entre risas.

Nacido en Oxfordshire, Reino Unido, Jonathan Bailey comenzó su carrera desde muy joven. Si bien tiene una consolidada carrera en teatro, su salto a la fama internacional llegó en 2022 con Bridgerton, la producción de Shonda Rhimes. Allí interpretó a Lord Anthony Bridgerton, el hermano mayor del clan, un personaje que lo catapultó a la fama mundial y, en paralelo, le valió el reconocimiento del público y la crítica.

Jonathan Bailey en Bridgerton, la producción que lo catapultó a la fama.

Desde entonces, Bailey se consolidó como uno de los actores más buscados del Reino Unido. En 2024 protagonizó Wicked, la superproducción musical junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo, donde interpretó al encantador Príncipe Fiyero.

Wicked, una de las películas más importantes para Bailey en 2024.

En paralelo, sumó su nombre al elenco de Jurassic World: Rebirth, otro de los tanques cinematográficos de este año, y prepara su regreso al universo de Wicked con la segunda parte, Wicked: For Good, que llegará a los cines este próximo 20 de noviembre.

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson Jurassic World Rebirth

