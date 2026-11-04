Crisis en Paraguay: se entregó el fundador y mayor accionista de Ueno Bank Miguel Vázquez Villasanti fue detenido pocas horas después de que la Policía ordenara su captura. Luego de un allanamiento en su domicilio, se secuestraron siete vehículos, algunos de alta gama, a la vez que se incautaron documentos. Por Agregar C5N en









Villasanti es el principal accionista de Ueno Bank.

La crisis institucional y financiera de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo de alta tensión en Paraguay: el fundador y principal accionista de la entidad, Federico Miguel Vázquez Villasanti, quedó detenido tras entregarse a la Policía.

Todo comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido. En paralelo, el ente regulador presentó una denuncia penal contra la cúpula directiva, lo que derivó en una causa judicial por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Causa contra Ueno Bank: detenciones, allanamientos y avance judicial Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y vicepresidente primero de Ueno, se presentó ante las autoridades policiales el martes 3 de noviembre luego de que se oficializara su orden de captura. El Grupo Vázquez figura como el accionista mayoritario de la firma, en cuya estructura societaria también participa OTP Bank.

En el marco de las pesquisas, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en la residencia particular de Vázquez Villasanti, donde se incautó documentación de interés para la causa y se identificaron siete vehículos (varios de ellos de alta gama) que quedaron bajo custodia fiscal, aunque no se hallaron cajas fuertes ni equipos informáticos. En tanto, otros directivos de la entidad resultaron aprehendidos y comparecieron ante la sede fiscal para prestar declaración indagatoria.

Ueno Bank demostró no tener solvencia. Impacto en el tablero político y el pedido de juicio político El colapso de la firma salpicó de lleno al Poder Ejecutivo debido a que el presidente Santiago Peña mantuvo un vínculo comercial como socio del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025. La revelación de este nexo volvió a situar bajo la lupa el volumen de depósitos y fondos públicos alojados en el banco intervenido.