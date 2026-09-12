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Era una de las parejas más conocidas del país, ella quedó embarazada y él la dejó: "Es mala y oscura"

La pelea de la pareja tuvo lugar luego de que el empresario se enteró que ella lo manipulaba y lo alejaba de sus seres queridos: “El entero de él no lo puede entender”.

¿Se terminó la relación?

¿Se terminó la relación?

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Una de las parejas más controversiales es la de Eduardo y Elina Constantini por la diferencia de edad, pero ahora se dio a conocer algo peor: ella confirmó su embarazo y él la dejó porque se cansó de sus actitudes. Sin embargo, ella lo desmintió.

Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.
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La conductora Yanina Latorre explicó todo lo que pasó y lo enojados que están los seres queridos del empresario: “El entorno de él no puede entender cómo un tipo tan brillante, tan inteligente y tan bueno en los negocios está totalmente captado y dominado".

Pero todo empezó cuando confirmaron el embarazo: “Cuando ella quedó embarazada, tuvieron una crisis fuerte porque el tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba y no le llegaban mensajes, lo que le pareció raro. Él fue a su celular, tenía todos los contactos bloqueados y las conversaciones borradas".

Fue entonces que “él la dejó, ella le rogó, se arrastró y volvieron" y la trató de “mala y oscura”. Pero Rodrigo Lussich se comunicó con ella y apuntó contra Yanina: “Te juro que no sé ahora lo que están inventando. Te contesto solo a vos porque somos amigos pero no conozco en persona a esa mujer. Jamás crucé una palabra con ella”.

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Ángel de Brito reflotó un escándalo que desde hacía tiempo era un secreto a voces. Los rumores sobre una presunta relación clandestina entre Gimena Accardi y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, volvieron a tomar fuerza y Yanina Latorre le sumó más leña al fuego: "No se contó todo".

Las versiones del supuesto affaire se confirmaron luego de que el conductor brindara una contundente versión en LAM. "Especulaciones no, el vínculo existió. ¿Y si no, por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente", disparó De Brito, dejando atónitos a los panelistas del programa.

Tras estas declaraciones, uno de los involucrados decidió romper el silencio. Sin mencionar directamente a Accardi ni confirmar las versiones en los mismos términos que De Brito, Gil reconoció que atravesó una situación con Vetrano que debieron hablar puertas adentro.

"Pasó hace un montón de tiempo. Entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento", explicó Andrés Gil en Desayuno Americano.

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