Era una de las parejas más conocidas del país, ella quedó embarazada y él la dejó: "Es mala y oscura" La pelea de la pareja tuvo lugar luego de que el empresario se enteró que ella lo manipulaba y lo alejaba de sus seres queridos: “El entero de él no lo puede entender”. Agregar C5N en









¿Se terminó la relación? Pexels

Una de las parejas más controversiales es la de Eduardo y Elina Constantini por la diferencia de edad, pero ahora se dio a conocer algo peor: ella confirmó su embarazo y él la dejó porque se cansó de sus actitudes. Sin embargo, ella lo desmintió.

La conductora Yanina Latorre explicó todo lo que pasó y lo enojados que están los seres queridos del empresario: “El entorno de él no puede entender cómo un tipo tan brillante, tan inteligente y tan bueno en los negocios está totalmente captado y dominado".

Pero todo empezó cuando confirmaron el embarazo: “Cuando ella quedó embarazada, tuvieron una crisis fuerte porque el tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba y no le llegaban mensajes, lo que le pareció raro. Él fue a su celular, tenía todos los contactos bloqueados y las conversaciones borradas".

Fue entonces que “él la dejó, ella le rogó, se arrastró y volvieron" y la trató de “mala y oscura”. Pero Rodrigo Lussich se comunicó con ella y apuntó contra Yanina: “Te juro que no sé ahora lo que están inventando. Te contesto solo a vos porque somos amigos pero no conozco en persona a esa mujer. Jamás crucé una palabra con ella”.

Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo" Ángel de Brito reflotó un escándalo que desde hacía tiempo era un secreto a voces. Los rumores sobre una presunta relación clandestina entre Gimena Accardi y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, volvieron a tomar fuerza y Yanina Latorre le sumó más leña al fuego: "No se contó todo".