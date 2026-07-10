Escándalo en Gran Hermano: una participante se enojó y le dijo de todo a una compañera Un juego entre los participantes terminó en un cruce a los gritos que dividió opiniones entre los seguidores del reality. Agregar C5N en









El conflicto comenzó cuando Sol tomó la cabeza de Tamara y la acercó hacia otro participante. Telefe

La tranquilidad en la casa de Gran Hermano se interrumpió jueves por la tarde cuando Tamara Paganini protagonizó un fuerte enfrentamiento con Sol Abraham. Lo que había comenzado como un momento de juego entre varios participantes terminó mutando a una discusión a los gritos que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según se pudo ver en las imágenes emitidas por el reality, el conflicto comenzó cuando Sol tomó la cabeza de Tamara y la acercó hacia otro participante, en lo que parecía ser una broma dentro de la dinámica del juego. Esta situación no fue bien recibida por Paganini, quien aseguró que terminó golpeándose el labio en el forcejeo. "Me lastimaste el labio", le reclamó apenas comenzó la discusión.

Lejos de calmar los ánimos, Sol respondió "no me hables así", lo que generó una reacción todavía más enérgica de su compañera. "Te hablo así. Sí, te hablo así porque sos una maleducada. Una maleducada y una irrespetuosa", lanzó la otra participante que se la pudo ver muy molesta. El cruce escaló en cuestión de minutos y dejó a la vista una tensión que venía latente entre ambas participantes.

El eje central del reclamo de Paganini no fue la intención de su compañera, sino la falta de consentimiento en el contacto físico. "Vos estabas jugando. Yo no estaba jugando. En todo caso, cuando yo quiero jugar yo juego. Yo le voy a dar un beso cuando yo quiera, no cuando vos quieras", expresó, dejando en claro su posición frente al resto de la casa.

Redes sociales Por qué se fue Andrea del Boca de Gran Hermano Andrea del Boca abandonó Gran Hermano Generación Dorada luego de recibir una comunicación del Big relacionada con la salud de su madre. La actriz fue convocada al confesionario, donde le informaron que su hija Anna había solicitado que regresara para acompañar a la familia en ese momento.

Durante la conversación, el Big le explicó el motivo de la decisión. "Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa". Luego agregó: "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá". Conmovida, Andrea aceptó la noticia y se despidió de la competencia priorizando a su familia. "Siempre dije que estaba acá con el acuerdo de ellas, y que si me necesitaban, obviamente iba a estar. Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Pude empezar a sanar una herida que llevo puesta". Antes de salir, resumió su decisión al decir: "Primero están mi mamá, mi hija y mi Tati".