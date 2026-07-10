Gastón Trezeguet, contra Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano: "Una mentirosa serial"

El panelista criticó fuertemente a la actriz y exparticipante del reality, que protagonizó un fuerte enfrentamiento televisivo tras abandonar la casa.

La participación de Andrea del Boca en el debate posterior a su salida definitiva de Gran Hermano dejó uno de los momentos de mayor tensión de la semana. La actriz, que abandonó la competencia por la delicada situación de salud de su madre, se presentó por primera vez en el estudio tras haber evitado un debate anterior cuando había salido temporalmente por cuestiones médicas.

Allí quedó frente a frente con los analistas Gastón Trezeguet y Mariana Brey , quienes cuestionaron varias de las actitudes que la exjugadora mantuvo dentro de la casa. Durante el intercambio, Brey puso en duda algunos de los argumentos que Del Boca utilizó dentro del reality vinculados a su estado de salud.

La periodista recordó situaciones en las que, según su interpretación, la actriz habría utilizado esas circunstancias en medio del juego. Andrea respondió con firmeza: "No dije jamás que era celíaca, sino que tenía una condición" , rechazando las acusaciones y asegurando que nunca buscó engañar a sus compañeros ni a la audiencia.

El momento más fuerte llegó cuando intervino Gastón Trezeguet , quien elevó el tono del análisis con una de las frases más comentadas de la noche. El histórico exjugador sostuvo: "Si vos hubieras ido al confesionario a explicar que lo hacías para hacer saltar a otro, hubiera sido perfecto. Si lo blanqueabas, quedabas como una estratega y no como una mentirosa serial" .

Del Boca rechazó de plano esas críticas y defendió su conducta. "Es tu opinión y la respeto, pero no la comparto. Tengo los informes médicos. En ningún momento mentí" , respondió la actriz, antes de insistir en que las decisiones vinculadas a su participación física fueron tomadas por la producción del programa y no por voluntad propia.

Gastón Trezeguet le cuestionó a Andrea del Boca por no ir al cuestionar a explicar su situación.

La discusión se extendió hasta que Santiago del Moro decidió intervenir para bajar la tensión y recordó que Andrea "ya no compite más", además de advertir que existían "muchos prejuicios" alrededor de la exjugadora. La salida definitiva de Del Boca se produjo luego de que el conductor confirmara que dejaba la competencia por la situación de salud de su madre, cerrando así un recorrido de 91 días distribuidos en distintas etapas dentro del reality.

Quién se puede ir de Gran Hermano el lunes 13 de julio según las encuestas

Con la salida de Andrea del Boca, la casa volvió a quedar completamente enfocada en la competencia y la nueva placa negativa ya comenzó a generar especulaciones sobre el próximo eliminado. Los nominados para la gala del lunes 13 de julio son Matías Hanssen, Juan Carlos López (JC), Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Sol Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia, luego de la definición de la gala de nominación y las decisiones del líder semanal.

Las encuestas no oficiales que comenzaron a circular en redes sociales muestran una tendencia inicial que coloca a Sol Abraham como la participante con mayor riesgo de abandonar el programa. Detrás aparecen Luana Fernández y, en un tercer escalón, Yipio Pintos, aunque con porcentajes considerablemente menores. Estos sondeos no tienen validez oficial, pero suelen marcar el humor predominante entre los usuarios antes de la apertura definitiva de la votación del público.

Sin embargo, distintos analistas del reality advierten que el escenario todavía puede modificarse. Sol Abraham cuenta con uno de los fandoms más organizados de esta edición, capaz de impulsar campañas masivas durante las últimas horas de votación. Esa capacidad de movilización ya cambió resultados en galas anteriores, por lo que varios especialistas consideran prematuro dar por definida la eliminación únicamente a partir de las encuestas publicadas en redes sociales.

Sol Abraham parte como una de los participantes eliminados con más chances de abandonar la casa.

Por ahora, la única certeza es que la decisión final dependerá exclusivamente del voto oficial de Telefe durante la gala del lunes 13 de julio. Las encuestas paralelas funcionan únicamente como un indicador de tendencia y no reemplazan el resultado real.