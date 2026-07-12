Álvaro Villagra, el chico que tocaba la guitarra en misa, se curtió al lado de Pappo y Iorio, y terminó ganando un Grammy de carambola

El ingeniero de grabación, fundador del estudio “Del Abasto”, repasa una vida de locura detrás de la consola. El genio indomable de Pappo, la brillantez verborrágica de Iorio y su obsesión innegociable por alcanzar el audio perfecto.

Álvaro Villagra es uno de los ingenieros de grabación que marcaron a fuego los últimos 35 años del rock argentino. Un verdadero arquitecto del sonido que piloteó la consola en discos antológicos de Hermética, Almafuerte, Riff, Pappo’s Blues, Divididos, Los Piojos, La Renga, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Intoxicados y tantas otras bandas emblemáticas.

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La infancia de Álvaro no tuvo nada de común. El living de su casa era un desfile constante de personalidades destacadas de la cultura. "Cuando yo nací, mi papá ya tenía un estudio de grabación. Me crié con todos los músicos que grababan con mi papá: Edmundo Rivero, Beba Bidart, los músicos de La Pesada, Pastoral, los Les Luthiers, Nacha Guevara…" , recuerda el ingeniero, en diálogo con C5N .

Aunque de chico jugaba al rugby y tocaba la guitarra en misa , su destino ya estaba marcado por los micrófonos y los cables. "Yo siempre fui músico, desde los 5 años. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra y el charango, y siempre lo acompañé tocando folclore. Cuando terminé el colegio empecé a aprender cosas del estudio y me empecé a meter", cuenta.

El salto definitivo hacia el rock llegó a finales de los ’80, cuando tomó las riendas técnicas de los primeros registros de bandas que, poco tiempo después, se transformarían en mitos masivos de la escena punk, reggae y metal pesado.

"Mi primer disco de rock fue el primero de Attaque 77, Dulce Navidad. Ese mismo año grabé también el primero de los Decadentes, El milagro argentino, el primero de Hermética, La Renga, Massacre, Los Cafres…" , saca chapa Álvaro.

En 1992 fundó su propio estudio, al que Palo Pandolfo, entonces líder de Los Visitantes, bautizó "Del Abasto", por la sencilla razón de que estaba ubicado en el barrio que vio surgir a Carlos Gardel, y al que Luca Prodan le dedicó su canción más emotiva.

Fue allí donde Álvaro Villagra se cruzó con Norberto "Pappo" Napolitano y con Ricardo Iorio, dos de los personajes más picantes del rock vernáculo. Y su vida cambió para siempre.

Fue un viaje de ida total para un pibe que venía de un ambiente mucho más calmo: "Yo venía re tranqui y de repente lo conocí a Pappo y dije: ‘¿qué es esto?’".

Convivir con el mayor guitarrista de blues de la Argentina requería una diplomacia extrema. Villagra deschava la insólita ingeniería detrás de las sesiones que dieron forma al último disco que grabó el "Carpo" antes de morir.

"No había una forma de producir a Pappo. La única vez que alguien lo produjo fue el 'Corcho' (Jorge Rodríguez) en Buscando un amor, que logró convencerlo en cosas como grabar caños, cuerdas...", explica.

"Yo propuse grabar cuerdas y me dijo que me iba a matar, entonces lo llamaba al Corcho y el Corcho lo convencía. Proponíamos grabar caños, me dijo que me iba a matar a mí y a Javier Malosetti, después el Corcho lo convencía, y así. Esa era la forma de producirlo: evitar que te mate", resume.

Otro personaje que dejó huella en su vida fue Iorio. A diferencia de Pappo, el líder de Almafuerte "no era violento físicamente, era violento verbalmente".

"Era mucho más inofensivo en ese sentido, porque no corría riesgo tu vida", advierte Villagra, quien, más allá de los exabruptos y las anécdotas al límite, no oculta su profunda admiración por la genialidad del padre del metal pesado argentino, a quien describe como un artista único en su especie.

"Era súper culto, súper inteligente, súper rápido mentalmente y creo que el más completo de todos los artistas del rock nacional, porque ninguno reúne todas las condiciones en una persona. O sea, ninguno es al mismo tiempo un gran músico que hace grandes canciones, al mismo tiempo un gran poeta, al mismo tiempo súper inteligente, al mismo tiempo súper culto, al mismo tiempo se expresa de la manera que él se expresaba, tan bien y con la violencia que él lo hacía, y encima haciendo una música muy difícil de digerir. No hacía canciones tranquilas", cuenta el ingeniero de grabación.

El Grammy que ganó de casualidad y la obsesión por el audio perfecto

Entre tantas batallas en el barro del rock local, el destino le tenía reservada una carambola que lo llevó a codearse con la crema de la industria de la música internacional. Ocurrió casi de casualidad: una sesión imprevista en su estudio, un cruce de agendas y la oportunidad de meter mano en la mezcla de una canción del disco Supernatural, de Carlos Santana.

Villagra hizo el trabajo y se olvidó. A los pocos meses, le llegó la invitación para viajar a Los Ángeles, a la ceremonia de los Premios Grammy, en la que el guitarrista mexicano arrasó con ocho galardones, uno de ellos al "álbum del año", la categoría más importante, que también premia a los ingenieros.

Aquella estatuilla le llegó de rebote y sin buscarla, pero luce en su vitrina como el justo reconocimiento a tantas horas de encierro y dedicación. Porque el verdadero motor de Álvaro Villagra siempre fue su innegociable obsesión por encontrar el audio perfecto.

"Mi fanatismo es la calidad de audio. A lo largo de toda mi vida, lo que más hice fue estudiar el audio. Más que nadie. No existe alguien que haya estudiado el audio más que yo, aunque sea en este país", confiesa, tajante. Y agrega: "Nadie se rompió tanto el culo para lograr un audio de alto nivel. Y, si bien conseguí un audio de alto nivel, es un audio que a mí no me gusta. Pero eso hace que todo el tiempo siga buscando mejorar".

Ese inconformismo constante es, en definitiva, la huella digital de su vigencia, tras casi cuatro décadas de trabajo. Un camino de aprendizaje que no parece tener fin: "Hoy grabo mejor que en cualquier otro momento de mi vida, pero sigo en la búsqueda de un sonido que todavía no encontré".

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