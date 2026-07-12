12 de julio de 2026 Inicio
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Murió tras chocar con su moto contra un árbol, pero en el hospital descubrieron que tenía un tiro en la espalda

El hecho ocurrió en Tucumán. La víctima es un joven de 18 años identificado como Fabricio Alexander Andrade. Las cámaras de seguridad de la zona revelaron que la moto circulaba con dos personas y que el acompañante escapó luego del choque.

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El choque se produjo a las 3.20 de la madrugada del domingo.

El choque se produjo a las 3.20 de la madrugada del domingo.

Lo que comenzó como un aparente siniestro vial en Tucumán se transformó en una investigación por homicidio, luego de que médicos de un hospital descubrieron una herida de bala en la espalda de un joven de 18 años que falleció tras chocar su moto contra un árbol este domingo a la madrugada en el barrio La Ciudadela.

El hecho ocurrió en Córdoba.
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El hecho se inició alrededor de las 3.20 de la madrugada, cuando el personal policial de la Comisaría Tercera recibió el aviso de un accidente en la intersección de Libertad y Lamadrid. En ese lugar, Fabricio Alexander Andrade perdió el control de su motocicleta e impactó contra un árbol.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Ángel C. Padilla. Sin embargo, el rumbo de la investigación cambió por completo cuando los profesionales de la salud advirtieron que el cuerpo presentaba un orificio en la espalda compatible con una herida de arma de fuego efectuada a corta distancia. Andrade falleció poco después de su ingreso.

A raíz del sorpresivo hallazgo, la causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, que lidera el fiscal Pedro Gallo. Los investigadores Julieta Molé y Javier González Llonch acudieron al sitio para coordinar las tareas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y recolectar pruebas tanto en la escena como en el centro médico.

Las primeras averiguaciones, basadas en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, revelaron que la motocicleta era ocupada por dos personas. Las imágenes muestran con claridad que el acompañante del conductor se retiró del lugar a pie tras el choque, antes del arribo de la Policía y de las ambulancias.

Las autoridades judiciales intentan identificar a ese segundo ocupante prófugo con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

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