Tras la salida de Andrea del Boca, las encuestas revelaron quién se va de Gran Hermano próximamente Los principales sondeos virtuales ya reflejan una tendencia contundente que anticipa el destino del próximo participante. Agregar C5N en









En las encuestas hay dos candidatos para abandonar la casa.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una dura e inesperada baja tras la salida de Andrea del Boca. La reconocida actriz debió abandonar la competencia de manera definitiva a raíz de una situación de urgencia vinculada a la salud de su madre. La delicada situación familiar fue transmitida a la producción por su hija, Anna, quien solicitó expresamente que llamaran a la artista al confesionario para comunicarle el panorama, lo que derivó en la inmediata renuncia de la participante.

Apenas se concretó la partida, el resto de los hermanitos tuvo que regresar al confesionario para llevar a cabo una nueva e intensa ronda de nominaciones. Los votos de los convivientes, sumados a las estrategias y modificaciones de último momento realizadas por Juanicar en su rol de líder de la semana, terminaron de configurar una de las placas de nominados más masivas y complejas de lo que va de la temporada.

De esta manera, se armó un repecho multitudinario que puso en jaque el futuro de gran parte de la casa, donde Luana, Mariela, Majluf, Solange, Manuel, Yipio, Hanssen, JC, Manuel y Emanuel quedaron en la cuerda floja y deberán disputarse voto a voto el apoyo del público. En este escenario de extrema tensión, los distintos sondeos y boca de urna virtuales que circulan en el país ya empezaron a perfilar las tendencias sobre cuál de los participantes corre con mayor riesgo de ser el próximo eliminado del reality.

Quién se va de Gran Hermano el lunes 13 de julio, según las encuestas La expectativa por la próxima gala de eliminación no para de crecer tras la masiva placa de nominados que dejó el juego en máxima tensión. En este escenario, las encuestas paralelas en las redes sociales se convirtieron en el termómetro fundamental para anticipar la decisión del público. Uno de las medidas más masivas de la plataforma X, realizada por el especialista en el reality Fefe Bongiorno, ya sumó más de 24 mil votos y perfila una tendencia sumamente marcada que pone a un participante contra las cuerdas.

De acuerdo con los datos publicados en la encuesta de Fefe, Manuel Ibero se posiciona como el principal candidato a abandonar la casa más famosa del país el próximo lunes 13 de julio, acumulando un aplastante 59,7% de los votos negativos. El jugador parece estar pagando muy caro sus recientes polémicas dentro del juego, lo que provocó una fuerte reacción de los televidentes. Bastante más rezagadas en este sondeo aparecen Luana, con el 19,1%, y Sol, que cosecha un 15% de los clics para ser eliminada.

Sin embargo, el panorama se vuelve sumamente reñido al observar lo que ocurre en Instagram, donde la tendencia cambia drásticamente y abre un escenario de absoluta incertidumbre. En un relevamiento alternativo que contabiliza miles de interacciones, la participante Sol lidera las intenciones de voto para abandonar el certamen con un total de 12,2 mil elecciones en su contra. Muy de cerca la sigue Yipio con 10,6 mil votos negativos, instalando una reñida paridad en la parte alta de la lista. Esta votación muestra una dispersión mucho mayor. Por debajo de las líderes aparecen Luana con 6,3 mil votos y el propio Manu con 5,6 mil, seguidos más atrás por Majluf (2,7 mil), Emanuel (1,9 mil), JC (1,8 mil), Mariela (1,6 mil) y Hanssen, quien cierra la placa con apenas 1,2 mil interacciones. Con dos encuestas que arrojan resultados tan dispares y apuntan a distintos eliminados, los fandoms prometen una batalla voto a voto en los teléfonos oficiales de Telefe de acá hasta el lunes.