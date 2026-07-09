Una feroz pelea entre dos participantes de Gran Hermano dejó la casa al borde del colapso: gritos e insultos

La casa vive uno de los momentos más críticos tras una pelea entre dos hermanitas que casi termina a los golpes. ¿De quienes se trata?

Otra vez una pelea entre dos participantes dejo a la casa de Gran Hermano al borde del colapso. Esta vez , un encontronazo entre Tamara Paganini y Sol Abraham dejó sin palabras a los compañeros que miraban alrededor.

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Las hermanitas protagonizaron un feroz enfrentamiento dentro de la casa y la tensión escaló en cuestión de segundos. Todo comenzó en la zona del baño, el lugar donde los participantes suelen lavarse los dientes y prepararse para arrancar el día. Lo que parecía un intercambio menor terminó convirtiéndose en una fuerte discusión a los gritos.

El conflicto se desató cuando Tamara acusó a Sol de haberla lastimado durante un juego. "Me lastimaste el labio", comenzó a gritar visiblemente enojada. Lejos de quedarse callada, Sol se plantó y respondió, "no me hables así".

La discusión continuó subiendo de tono. Tamara redobló la apuesta y le dijo, “sí te hablo así porque sos una maleducada y una tramposa". Sin perder la calma, Sol intentó justificarse y respondió ante el reclamo, "estaba jugando", al tiempo que volvió a pedirle que dejara de hablarle de esa manera.

Sin embargo, l a explicación no alcanzó y cansada de escuchar el mismo reclamo, Tamara explotó y lanzó a los gritos, “te hablo como se me canta la concha, ¿Quién te pensás que sos?”, y mientras caminaba hacia la cocina agregó, “forra, maleducada ". El tenso cruce no pasó desapercibido y dejó en evidencia el clima cada vez más caliente que se vive dentro de la casa.

Gran Hermano organizó un retiro espiritual: meditación, lágrimas y miradas de reojo

La casa de Gran Hermano vivió momentos especiales: los jugadores participaron de distintas actividades de relajación y conexión para bajar las tensiones como parte de un retiro espiritual. El reality de Telefe vivió una experiencia "de urgencia" para armonizar la convivencia entre los hermanitos y terminar con varias semanas de peleas a horas de una nueva gala de eliminación.

La sesión terminó con los participanes relajados hasta las lágrimas. Redes sociales

La producción del reality obligó a los jugadores a prender sahumerios y alojarse en una habitación -el SUM- con una ambientación con cuencos tibetanos para lograr una verdadera introspección.

Con la voz del Big que los guiaba, los integrantes de la Generación Dorada se sentaron en el piso y tuvieron que dejar las estrategias por varias horas, alejarse de las "malas vibras" y desconectarse del juego.

A pesar de que la idea era terminar con las rivalidades por un rato, se notaron las miradas de reojo entre dos bandos claramente definidos. "Es imposible limpiar la energía acá adentro si hay gente que te vota y después te viene a abrazar con olor a sándalo", dijo uno de los participantes al terminar la prueba.