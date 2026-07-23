Tras su separación, Albere ya se pasea de la mano con otro influencer: de quién se trata El sorpresivo acercamiento que sacude las redes sociales tras un turbulento quiebre sentimental. Agregar C5N en









Se vio al streamer y a la tiktoker paseando de la mano.

En Estados Unidos, luego de vivir la final del mundo, se desencadenó un revuelo mediático en suelo norteamericano tras una inesperada ruptura amorosa y el rápido surgimiento de un romance que sorprendió a las redes sociales. La historia tiene como figura central a Alma Berezowski, la creadora de contenido que alcanzó masividad en el entorno digital bajo el seudónimo de Albere.

La influencer de 22 años, que saltó a la popularidad durante la pandemia a través de plataformas como TikTok e Instagram por sus contenidos de humor y tendencias, atraviesa un período de intensos giros personales. En marzo de 2026, la joven se convirtió en madre por primera vez tras dar a luz a su hija Francisca, fruto de su relación con el músico de RKT Brian Arreta Vera, más conocido en el ambiente como "Doble P".

Sin embargo, a tan solo tres meses del nacimiento de la beba, la pareja confirmó una escandalosa separación marcada por un contexto turbulento. La ruptura definitiva se terminó de consumar cuando Albere decidió emprender viaje de manera solitaria rumbo a los Estados Unidos, justo en la previa de la cita futbolística internacional que concentró la atención de los argentinos.

Instalada en territorio estadounidense, la creadora de contenido dejó atrás su reciente ruptura y se transformó en el centro de todas las miradas al verse paseando de la mano con Tomás Mazza, famoso streamer que también viene de protagonizar un polémico quiebre sentimental. El vertiginoso acercamiento entre ambas figuras en medio de las calles norteamericanas encendió de inmediato los rumores y las especulaciones de sus seguidores.

La polémica separación de Tomás Mazza con Juana Tinelli La relación entre la modelo Juana Tinelli y el influencer fitness Tomás Mazza comenzó a principios de febrero de 2026 tras blanquear su romance con un beso en vivo por streaming. Sin embargo, el noviazgo duró apenas un mes; los rumores de crisis se confirmaron los primeros días de marzo cuando dejaron de seguirse en redes sociales, momento en el que Mazza declaró en el programa Puro Show que ella lo había bloqueado y eliminado como seguidor.

Juana Tinelli hizo pública su relación con un streamer a través de un romántico gesto que no pasó desapercibido. Twitch La verdadera polémica estalló meses después, en junio de 2026, a raíz de una transmisión de streaming en la cual participó Mazza. En dicho espacio, el creador de contenido afirmó que el historial de parejas sexuales de una mujer es un factor de gran importancia, debate que escaló cuando un compañero suyo lanzó una polémica analogía misógina que comparaba la sexualidad femenina con un candado que se abre con cualquier llave. Tras la viralización de este fragmento, Juana Tinelli cruzó duramente a su expareja mediante un descargo público en redes sociales, donde calificó sus declaraciones como un asco y una total falta de respeto, empatía y humanidad. La hija del conductor televisivo manifestó su profunda decepción ante los micrófonos de A24, remarcando que nunca se imaginó escuchar ese tipo de conductas del Tomás que ella había conocido.