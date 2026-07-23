Griselda Siciliani se cansó de la campaña antiargentina y lanzó un fuerte descargo en las redes

La actriz que logró dar el salto internacional gracias a su versatilidad, usó su cuenta de Instagram para repudiar los comentarios negativos y la xenofobia que circulan en las redes sociales contra la Selección Argentina. "No vengan a querer dar lecciones", expresó.

La actriz Griselda Siciliani se manifestó a través de sus redes sociales para expresar su hartazgo ante la campaña de desprestigio contra la Argentina y compartió un contundente descargo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. "No vengan a querer dar lecciones", aseveró.

La protagonista de Envidiosa se sumó a los referentes argentinos que salieron a ponerle pecho a la cruzada antiargentina en redes sociales. Justamente, la actriz que desarrolló parte de su carrera en el exterior, se encargó de dejar clara su postura frente a la contienda y fue contundente: " Primero: no vengan de afuera a querer darnos lecciones", comenzó el descargo. "Segundo: orgullosa de ser Argentina. La campaña de estigmatización es un asco" , continuó.

Y tercero, aprovechó para invitar a todos los argentinos a reflexionar sobre algunas cuestiones que atraviesan a la sociedad: "Tercero: puertas adentro, aprovecharía para repensarnos. En Buenos Aires, por ejemplo, si sos marrón la policía te pide el documento en la calle sin ningún motivo y de manera ilegal (entre otras prácticas de este estilo)".

Por último, el remate llegó a modo de chiste para recordar que, pese a quien le pese, Argentina volvió a disputar una final del mundo de manera consecutiva y su rival de Qatar 2022 se mudó de puesto: "Cuarto: Francia" .

La actriz argentina además de ser una de las más premiadas y reconocidas del país, logró dar el salto internacional gracias a su versatilidad y brilló en cine español con Sentimental (2020), nominada a los Premios Goya, y en México con Bardo (2022) de Alejandro González Iñárritu, además de consolidarse en plataformas globales con series como Envidiosa (Netflix) y Menem (Prime Video).

La campaña antiargentina de los famosos en redes sociales

La participación de Argentina en el Mundial 2026 y la actitud de los jugadores de ponerse la camiseta no solo en cuestión futbolística parece haber molestado a muchos países y se potenció después de la final ante España. Diferentes figuras de otras naciones atacaron la idiosincrasia de nuestro país y no les resultó gratis.

Una de las voces que más impactó fue la de Samuel Jackson, quien directamente catalogó al país de “racista”. “Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. En esa misma línea, cerró: “Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo’. Los escuchamos alto y claro”.

Redes sociales de Rosalía.

Ya en el post de la final, Mia Khalifa subió un TikTok con la canción La Perla y cantó un fragmento agresivo y burlón para Argentina. No conforme, escribió: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

A esto lo reposteó Rosalía y se generó una cancelación masiva porque la española se va a presentar en Argentina en los próximos días. Además, se le suman otras figuras como Niall Horan, exintegrante de One Direction, quien también pidió perdón.