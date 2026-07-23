El desgarrador recuerdo de la mamá de Gaspi a un mes de la muerte del youtuber

A más de un mes de la trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como "Gaspi" , el dolor por la partida del famoso creador de contenidos continúa muy presente en las plataformas digitales . En medio de la investigación en curso por el fatal accidente de helicópteros ocurrido en Brasil , la madre del joven volvió a conmover a los seguidores con una emotiva publicación para homenajear su memoria.

A través de sus redes sociales, la mujer difundió una serie de postales junto a su hijo donde se los observa sonrientes compartiendo distintos momentos. Las imágenes estuvieron acompañadas por una sentida carta en la que repasó el estrecho lazo que los unía y dejó al descubierto la profunda tristeza que atraviesa: " No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo".

En el escrito, la madre del influencer ponderó la autenticidad, la sensibilidad y la pasión con la que el joven encaraba cada uno de sus proyectos personales y profesionales. Asimismo, remarcó que continuará honrando el recuerdo de su hijo y aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud ante las incesantes demostraciones de afecto recibidas por parte de los fanáticos desde el primer día.

La publicación generó una inmediata repercusión y se colmó de palabras de aliento hacia los familiares del youtuber. De esta manera, la comunidad digital mantiene intacto el legado de Gaspi a través de constantes homenajes y mensajes en internet que reflejan el imborrable impacto que dejó en el público.

A más de un mes de la tragedia en Río de Janeiro donde murieron Gaspi, y el director Lucas Vignale, las autoridades brasileñas difundieron el primer informe técnico oficial sobre el trágico suceso. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de Brasil puso la mirada sobre un hecho determinante: una de las aeronaves involucradas completó todo su trayecto sin ser detectada por los radares de control.

El informe preliminar de las autoridades reveló que el helicóptero matrícula PP-MAC, donde viajaba el creador de contenidos argentino junto a Vignale y al músico estadounidense Oliver Tree, no figuró en ningún momento dentro del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab). Por el contrario, la otra unidad involucrada, matrícula PR-DJJ, sí estuvo monitoreada de manera continua a una altitud de 244 metros y a 200 kilómetros por hora hasta el instante previo a la colisión fatal.

AFP - Redes sociales

Los peritos aeronavales buscan esclarecer por qué la nave del influencer permaneció "invisible" para la vigilancia aérea y cómo influyó esa falla técnica en el desenlace del siniestro. Según la investigación, ambas unidades tenían previsto cruzarse en el punto denominado Tachas, en la zona de Recreio, donde la coincidencia de trayectos y la falta de registro del radar resultaron ser un combo letal en el aire.

A su vez, el organismo investigador descartó que los factores climáticos hayan incidido en la tragedia, confirmando que la visibilidad era óptima al momento del choque. En cuanto al impacto, se detalló que uno de los helicópteros cayó sobre una iglesia abandonada y se incendió al tocar tierra, provocando múltiples explosiones en el lugar, mientras que la segunda aeronave se precipitó a tierra sin llegar a prenderse fuego.