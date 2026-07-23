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Se separó después de un año, hubo rumores de infidelidad y ahora confirmó su nuevo romance

La influencer fue protagonista de un escándalo con su pareja, pero tras dos meses de duelo, fue vista de la mano con otro famoso.

Albere se separó de Doble P y se puso de novia con Tomás Mazza.

Albere se separó de Doble P y se puso de novia con Tomás Mazza.

Redes sociales

La influencer Alberee fue protagonista de un escándalo con su exnovio Doble P, con quien tuvo una beba y, luego de transitar un duelo de dos meses, confirmó su romance con el streamer Tomás Mazza. Los videos ya se hicieron virales en redes sociales y todos hablan de esto.

El youtuber fue homenajeado por su madre en sus redes sociales.
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Fue hace cuatro meses que nació la niña y, si bien ambos tenían crisis desde hace tiempo, esperaron dos meses para confirmar su separación al público. Eran una pareja muy querida en TikTok y su fama había escalado al estar juntos.

Cada uno formó su público y ahora decidieron romper su relación tras varias crisis. El tiempo pasó y la influencer fue vista de la mano con otro famoso en los parques de Disney. Decidió volver a apostar al amor tras su ruptura y parece ir de viento en popa.

Tanto fue así que los usuarios descubrieron un detalle: “¡Él le lleva la cartera!”. No solo se hizo viral ese video, sino también otro donde se besan con los fuegos artificiales del castillo de Disney de noche. ¡Muy enamorados!

La información la brindó Pepe Ochoa en LAM: “Estaba enganchado con ella, se puso de novio, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”. Hace semanas que no se puede ver y eso repercutió directo. “Ella lo llamó y decidieron cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere”, agregó.

Esto empezó porque dejaron de tener interacción en redes sociales, como me gusta o comentarios que antes se hacían todo el tiempo. Maia festejó su cumpleaños y él no estuvo para ella, ni tampoco publicó una foto para expresar su cariño.

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