El emotivo recuerdo de Eugenio y Culini al recordar a su madre: "Alguna vez nos faltó comida, nunca nos faltó amor"

Los conductores Eugenio y Sebastián "Culini" Weinbaum vivieron un momento de profunda sensibilidad al recordar a su madre, Herminia . En diálogo con el conductor Mario Pergolini , repasaron el rol imprescindible que tuvo la mujer en sus infancias para sacarlos adelante.

"Venimos de una familia muy numerosa de siete hermanos. Nos llevábamos bien todos, realmente tenemos una relación hermosa, gracias, seguramente, muchos la conocieron, a mamá Herminia" , expresó Eugenio conmovido en la emisión nocturna. Luego agregó entre los aplausos del público: "Un poco fue la madre de todos. Eso me emociona" .

En su testimonio durante su visita al programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece, Eugenio enfatizó la escala de valores que su madre les inculcó durante las etapas de mayor escasez económica en el hogar: “Como familia, tal vez nos faltaba un plato de comida, pero nunca nos faltó amor, ¿viste? Teníamos los valores" .

La emotiva reflexión sorprendió al propio Pergolini, quien repuso ante las palabras del invitado: "Tuvieron momentos complicados" . Ante la consulta, Eugenio ratificó la persistencia del esfuerzo personal y familiar con una frase contundente: “Sí, seguimos igual, pero...” , señalando la continuidad en la lucha cotidiana.

A su turno, Culini intervino en la entrevista para rendirle un directo reconocimiento al liderazgo de su hermano en la creación del histórico ciclo televisivo MDQ para todo el mundo: “Voy a dar una clave: el muchacho este es un genio total. Es un capo, es un ídolo, siempre fue un poco la guía de todo esto. Él empezó y yo me sumé, pero es un visionario" .

De qué murió la mamá de los conductores de MDQ

El deceso de Herminia Weinbaum se produjo en septiembre de 2021 a causa del deterioro natural inherente a su avanzada edad. La trágica noticia fue confirmada de forma directa por sus propios hijos a través de un sentido comunicado difundido en sus redes sociales oficiales para despedir a quien fuera un pilar fundamental en sus vidas y producciones.

"Queridos amigos: ayer se fue Herminia, nuestro ejemplo de vida. Una mujer hermosa con un corazón único", expresaron los hermanos Weinbaum en la publicación de la por entonces red social Twitter (hoy, conocida como X) con la que comunicaron su partida física. "Atravesó los caminos más difíciles con alegría, firmeza, amor y optimismo. Si no teníamos un techo nos convencía que era hermoso porque se podían ver las estrellas... y como siempre, tenía razón", rememoraron sobre su temple.

Herminia, madre de ocho hijos junto a Milo Weinbaum —un inmigrante de origen polaco—, se transformó en una figura entrañable de la televisión argentina al sumarse de manera desinteresada a los sketches humorísticos de MDQ para todo el mundo. Su participación comenzó como una colaboración espontánea cuando sus hijos quedaron varados en la ruta y se convirtió en un sello distintivo del formato.

"Cuando me preguntaron, dije: ‘Pero por un hijo, cualquier cosa…'", había revelado Herminia en una entrevista periodística al recordar sus inicios frente a la cámara retando a sus hijos con humor. En esa misma charla con la revista Gente, la mujer profundizó con soltura sobre su personalidad: "Lo más lindo para mí, como madre, es que mis hijos me dejen entrar en su mundo. Soy mucho más loca que ellos".

Tras la confirmación de su fallecimiento, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de afecto de los seguidores del ciclo. "Madre del alma. Siempre vas a estar presente, porque tu luz va a seguir iluminando nuestro camino, el de tus nietos, bisnietos y de todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte", concluyó el mensaje de despedida de la familia Weinbaum.