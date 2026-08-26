Revelaron detalles inéditos de cómo serán las últimas semanas de Gran Hermano y cuándo se conocerá a la ganadora

El público y la estrategia interna determinarán pronto cuál de las competidoras alcanzará la victoria decisiva en el famoso programa.

Gran Hermano entra en su recta final y acelera los motores para consagrar a la campeona de la edición Generación Dorada. El conductor Santiago del Moro confirmó en vivo el cronograma decisivo que definirá el desenlace del programa más visto del país, donde únicamente mujeres disputan los últimos días en la casa.

Durante la transmisión oficial, el conductor reveló una regla inédita para la última gala de nominación del formato tradicional. "La placa final debe quedar integrada estrictamente por cuatro jugadoras" , precisó Del Moro, marcando un hito en la dinámica de votación interna entre las participantes restantes del certamen.

Para garantizar este número preciso, la producción otorgó un rol estratégico a la líder de la semana, Piconya . En caso de que la votación habitual genere un manifold de cinco o más nominadas, la participante tendrá la potestad y obligación de intervenir directamente para recortar la nómina hasta dejar solo a cuatro en placa.

"A partir de este momento cada voto adentro de la casa vale oro" , señalaron fuentes vinculadas a la producción del ciclo televisivo. La jornada de nominaciones de esta semana representará el último ingreso al confesionario bajo la modalidad destructiva, cerrando la etapa de alianzas internas y estrategia pura.

Este histórico cierre de temporada se destaca por ser la primera vez en los registros del programa donde solo mujeres compiten en la instancia suprema. Con la casa bajo máxima tensión, las participantes ajustan sus movimientos sabiendo que el margen de error quedó completamente reducido a cero.

Pincoya es la líder de la semana. Redes sociales

Así será la definición de Gran Hermano

La etapa culminante arrancará formalmente este próximo lunes con un cambio radical en la dinámica de la competencia, al habilitarse el voto positivo del público. "El espectador ya no elegirá a quién expulsar, sino que votará directamente a quién desea consagrar como la gran ganadora", explicó detalladamente Santiago del Moro.

Bajo este esquema telefónico, el público tomará el control absoluto del juego para determinar el destino de la casa. Las comunicaciones oficiales del programa confirmaron que las participantes que acumulen el menor porcentaje de apoyo popular irán abandonando el certamen de manera progresiva durante las galas semanales.

Este proceso de eliminación por goteo continuará de forma ininterrumpida hasta conformar la placa de honor del reality. De acuerdo con lo revelado por la conducción, la noche de la gran final contará de manera exclusiva con tres mujeres como finalistas frente a las cámaras de televisión.

"Será una definición histórica para la televisión, donde tres finalistas esperarán el veredicto supremo de la gente", expresaron analistas del formato sobre el esperado desenlace. La ganadora no solo se llevará el premio mayor, sino que levantará el trofeo que la acredite como la primera campeona de esta versión inédita.

De esta manera, la señal televisiva alista una mega transmisión en vivo para coronar el fenómeno de audiencia que marcó la agenda del entretenimiento. Las tres jugadoras más votadas llegarán al último bloque del programa, donde se apagarán las luces de la casa y se anunciará a la triunfadora definitiva.