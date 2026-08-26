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Celos y odio extremo: revelaron lo peor de una expareja de Lali Espósito

Un conductor reveló que el comportamiento del actor después de la ruptura fue uno de los motivos del profundo rechazo que generó en el entorno de la cantante.

﻿El conductor aportó detalles que nunca habían salido a la luz.

﻿El conductor aportó detalles que nunca habían salido a la luz.

Ángel de Brito dio a conocer una información desconocida sobre la conflictiva separación de Lali Espósito y Mariano Martínez, ocurrida en 2016. El conductor aportó detalles que nunca habían salido a la luz sobre el comportamiento del actor después de la ruptura.

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez.
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El tema volvió a estar en el centro de la escena luego de que Lali visitara el stream de Martín Cirio y afirmara que jamás volvería a trabajar con su ex. A eso se sumó el testimonio de Majo Riera, madre de la cantante, quien contó en Bondi Live que nunca pudo entablar una relación cercana con Martínez, algo que sí había logrado con otros exnovios de su hija.

Lali Espósito con Martín Cirio.

Lali Espósito con Martín Cirio.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la separación de Lali Espósito y Mariano Martínez

Ángel De Brito fue directo al grano: "A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito". La frase instaló de inmediato el debate en el panel, donde Ximena Capristo recordó que la relación había durado apenas seis meses, el tiempo que coincidió con el rodaje de Esperanza Mía.

El conductor explicó el origen de la tensión en términos claros: "Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego". La referencia apuntaba al polémico audio que se filtró en su momento, en el que Martínez calificaba a Lali de "nefasta", episodio que marcó el final público de cualquier posibilidad de reconciliación entre ambos.

Pero el dato más impactante llegó después. El conductor comentó que el conflicto no terminó con la separación: "Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró. Apariciones, llamados tardíos. Viste esa gente que llama a las dos de la mañana". La información, hasta ahora inédita, amplió el cuadro de una ruptura que dejó heridas en el entorno de la artista.

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