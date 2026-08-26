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Una encuesta anticipó quién ganará la final Gran Hermano 2026 y hay sorpresa

Las tendencias en las redes sociales dieron un giro inesperado sobre el candidato que se quedaría con el ansiado premio del certamen televisivo.

Una encuesta virtual anticipó quien se quedará con el certamen.

Una encuesta virtual anticipó quien se quedará con el certamen.

Telefe

Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus instancias decisivas y la expectativa en las redes sociales alcanza niveles de tensión máxima entre los fanáticos del formato. Con la final cada vez más cerca, las redes sociales se convirtieron en el termómetro principal para medir el apoyo del público, donde millones de usuarios debaten a diario las estrategias, alianzas y desaciertos de los jugadores que continúan en carrera dentro de la casa más famosa del país.

El conductor Santiago del Moro corroboró el cronograma final del reality.
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En este escenario de pura incertidumbre, los votos virtuales cobraron un rol protagónico para anticipar la tendencia del voto telefónico y revelar la preferencia de la audiencia. Un reciente relevamiento masivo arrojó números contundentes sobre las posibilidades reales de cada participante, marcando una brecha de votos que podría ser determinante para consagrar al próximo ganador del certamen.

Quién ganará Gran Hermano, según una encuesta

Fede Bongiorno realizó un sondeo a través de sus historias de Instagram que expuso una disparidad drástica en la opinión de los espectadores. En dicho relevamiento, Sol encabezó los votos negativos con un 60%, dejando bastante más atrás a Tamara con un 32%, un giro imprevisto que reordenó las especulaciones previas de la audiencia y encendió las alarmas tanto en los fanáticos como en la producción del reality.

La producción de Telemundo espera que la argentina pueda entrar este miércoles.

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GH Encuestas, una reconocida cuenta de la plataforma X, ratificó ese escenario con métricas todavía más tajantes respecto al futuro del juego. En esa medición, Sol acumuló un 80% de adhesiones para abandonar la casa, mientras que Pincoya cosechó un 22% y Tamara un 18%. En sintonía, el portal Mundo Famosos reflejó un panorama idéntico, posicionando a la jugadora por encima del 50% de los rechazos, seguida de lejos por Mariela con un 17%.

Sol Abraham, Yipio, Mariela Prieto, Pincoya, Tamara Paganini y Luana Fernández integran la nómina de participantes que quedaron al límite de la eliminación en las últimas horas. Si bien varios muestreos señalaban originalmente a Tamara como la candidata más firme para quedar fuera de competencia, la dinámica del último fin de semana cambió el rumbo de los votos y reconfiguró las posibilidades de cara a la etapa decisiva.

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