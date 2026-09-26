Lluvias, inundaciones y crecidas de los ríos: los efectos de El Niño en Argentina

Modelos meteorológicos internacionales prevén un calentamiento oceánico récord de hasta 3 grados por encima de lo normal para el último trimestre del año. Si bien en el país sus efectos no pueden ser 100% predecibles, varias variantes encaminan a un panorama inédito.

El fenómeno de El Niño es un proceso acoplado en el que el océano Pacífico ecuatorial y la atmósfera interactúan, modificando la circulación climática. Actualmente, entre 22 y 25 institutos científicos de países desarrollados monitorean la temperatura superficial del mar en la zona Niño 3.4. La combinación de estos modelos generó un pronóstico que enciende las alarmas de la comunidad científica.

Para poder desmenuzar y entender el impacto de El Niño en Argentina, C5N habló con la licenciada en Ciencias de la Atmósfera Adriana Basualdo , quién explicó que "la temperatura del mar que se calcula que va a haber en el último trimestre del año va a ser de entre 2,5 y 3 grados por encima de lo normal, lo cual es un valor que no se alcanzó en ningún evento del Niño anterior".

La experta enfatizó que no se ha registrado un calentamiento oceánico de esta magnitud en al menos 50 años de mediciones de calidad, por lo que se aguarda un evento "realmente muy fuerte".

A nivel internacional y regional, la alteración del clima ya muestra consecuencias múltiples. Entre ellas se destacan las restricciones de tránsito en el Canal de Panamá por la escasez de agua. En cuanto a temperaturas, una nota de Climate Central alerta sobre cómo se intensifica el calor extremo en Sudamérica: por ejemplo, en el norte de Argentina, oeste y noroeste de Paraguay y Bolivia se registraron máximas de hasta 41-47 grados, que son entre 9 y 15 grados superiores a lo normal para esta época del año.

Desde Climate Central explicaron que "el calor actual coincide con las previsiones regionales del Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno de El Niño (CIIFEN), que pronostica temperaturas superiores a lo normal en gran parte de Sudamérica entre septiembre y noviembre, a medida que El Niño se intensifica".

Impactos en Argentina: cuenca del Plata, caudales y producción agrícola

En el territorio argentino, las mayores consecuencias de El Niño en precipitaciones y temperaturas se evidencian durante el período de primavera y verano, afectando principalmente al Noreste Argentino (NEA) y la región pampeana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe en su página web donde se pueden ver los cambios en temperaturas y precipitación durante el período de El Niño.

Hace unos meses se declaró el fenómeno de El Niño, y en un nuevo informe de la NOAA, vemos su intensificación



En este post te mostramos cómo se comportaron las lluvias y las temperaturas en Argentina durante los eventos Niño y qué patrones se observaronhttps://t.co/P7LbT24elT pic.twitter.com/2vxobLiOPo — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 15, 2026

A pesar de la certeza sobre el calentamiento del océano, la predicción exacta de las lluvias de verano enfrenta la superposición de otros patrones atmosféricos que no pueden pronosticarse con meses de anticipación. Estos patrones, que impactan en el país y se pueden superponer o no al fenómeno en cuestión, son: Oscilación de Madden-Julian (MJO), Dipolo del Océano Índico (IOD) y el Modo Anular del Sur de Marshall (SAM) / Oscilación Antártica (AAO).

Basualdo señala que patrones como la Oscilación de Madden-Julian (MJO) alteran de forma constante la circulación regional. "Es difícil saber en qué momento van a tener influencia sobre la Argentina y de alguna manera cómo van a potenciar o debilitar el efecto del Niño en algún momento del verano", sostuvo la licenciada.

Según Basualdo, los efectos de El Niño en Argentina se manifiestan principalmente durante la primavera y el verano, alterando las precipitaciones y la temperatura en el territorio nacional. Esto podría generar un impacto sumamente variado: produce oportunidades e incremento de lluvias en regiones semiáridas y rindes nacionales de buenos a muy buenos en la soja (a pesar de anegamientos o pérdidas locales), mientras que el trigo suele sufrir caídas en sus rendimientos.

Gráfico de la OMM sobre El Niño y La Niña,

Durante El Niño, los ríos de la cuenca del Plata pueden llevar mucha más agua de lo habitual y aumentar el riesgo de inundaciones, alertas y evacuaciones. Pero el Paraná y el Uruguay no reaccionan de la misma manera. El río Uruguay responde más rápido a las lluvias y puede registrar varias crecidas seguidas y niveles de agua elevados durante un tiempo prolongado.

En cambio, el río Paraná tarda más en reaccionar: su mayor caudal en Argentina puede registrarse entre 3 y 5 meses después del momento de mayor intensidad de El Niño. Las grandes inundaciones históricas del Paraná estuvieron relacionadas principalmente con eventos de El Niño fuertes o muy fuertes.

La importancia del SMN y el sistema de alerta temprana: prepararse para la llega de El Niño

En el marco del desfinanciamiento y los despidos en el SMN, Basualdo advirtió que la "falta de información de entrada en los modelos de pronóstico va a generar peores pronósticos y deficiencias en el sistema de alerta temprana".

"Hay menos estaciones meteorológicas o estaciones que perdieron las mediciones nocturnas por reducción de personal, por lo que son menos datos que entran en los modelos de pronóstico", advirtió.

A esto se suma una drástica caída en las mediciones de altura mediante globos sonda, las cuales "eran súper importantes para que el pronóstico tenga mejor rendimiento y ya no se están haciendo rutinariamente en Argentina".