Estos son los números de la suerte para hoy sábado 26 de septiembre, signo por signo Conocé los números de la suerte y el color que acompañarán a cada signo del zodíaco durante esta jornada. Por Agregar C5N en









Los números de la suerte acompañan a cada signo este sábado. Freepik

Los números forman parte de la vida cotidiana y aparecen en momentos tan diversos como una fecha de nacimiento, una dirección o una elección personal. Para la numerología, estas cifras también pueden tener un significado simbólico y estar relacionadas con distintas energías que acompañan a cada persona.

Esta disciplina analiza la relación entre los números y diferentes aspectos de la experiencia humana. Según esta mirada, determinadas cifras pueden asociarse con la prosperidad, el amor, el dinero, el trabajo y la buena fortuna, mientras que cada signo zodiacal puede contar con combinaciones particulares para orientar la jornada.

Los llamados números de la suerte pueden incorporarse de manera simbólica a la rutina diaria y utilizarse como una referencia para conectar con determinadas energías. A continuación, descubrí qué cifras corresponden a cada signo y cuál es el color que, según esta interpretación, puede acompañarlo durante el día.

Aries (21 de marzo - 19 de abril) Números: 7, 32, 46, 68, 91

7, 32, 46, 68, 91 Color de la suerte: Azul Tauro (20 de abril - 20 de mayo) Números: 15, 27, 53, 74, 89

15, 27, 53, 74, 89 Color de la suerte: Verde Géminis (21 de mayo - 20 de junio) Números: 4, 19, 41, 62, 97

4, 19, 41, 62, 97 Color de la suerte: Amarillo Cáncer (21 de junio - 22 de julio) Números: 11, 36, 58, 73, 84

11, 36, 58, 73, 84 Color de la suerte: Blanco Como su nombre propone, se basa en los números, que poseen distintas vibraciones energéticas que influyen en varios aspectos de la vida. Freepik Leo (23 de julio - 22 de agosto) Números: 2, 25, 48, 67, 93

2, 25, 48, 67, 93 Color de la suerte: Dorado Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) Números: 9, 30, 55, 76, 100

9, 30, 55, 76, 100 Color de la suerte: Rosa Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Números: 14, 38, 51, 71, 86

14, 38, 51, 71, 86 Color de la suerte: Rojo Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) Números: 6, 23, 44, 65, 82

6, 23, 44, 65, 82 Color de la suerte: Negro Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) Números: 17, 34, 59, 78, 95

17, 34, 59, 78, 95 Color de la suerte: Violeta La numerología se trata de una práctica ancestral con la capacidad de prever eventos futuros a través de los números. Pexels Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) Números: 1, 28, 47, 63, 88

1, 28, 47, 63, 88 Color de la suerte: Gris Acuario (20 de enero - 18 de febrero) Números: 12, 39, 56, 69, 81

12, 39, 56, 69, 81 Color de la suerte: Celeste Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) Números: 21, 43, 57, 79, 92

21, 43, 57, 79, 92 Color de la suerte: Naranja