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Estos son los números de la suerte para hoy sábado 26 de septiembre, signo por signo

Conocé los números de la suerte y el color que acompañarán a cada signo del zodíaco durante esta jornada.

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Los números de la suerte acompañan a cada signo este sábado.

Los números de la suerte acompañan a cada signo este sábado.

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Los números forman parte de la vida cotidiana y aparecen en momentos tan diversos como una fecha de nacimiento, una dirección o una elección personal. Para la numerología, estas cifras también pueden tener un significado simbólico y estar relacionadas con distintas energías que acompañan a cada persona.

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Esta disciplina analiza la relación entre los números y diferentes aspectos de la experiencia humana. Según esta mirada, determinadas cifras pueden asociarse con la prosperidad, el amor, el dinero, el trabajo y la buena fortuna, mientras que cada signo zodiacal puede contar con combinaciones particulares para orientar la jornada.

Los llamados números de la suerte pueden incorporarse de manera simbólica a la rutina diaria y utilizarse como una referencia para conectar con determinadas energías. A continuación, descubrí qué cifras corresponden a cada signo y cuál es el color que, según esta interpretación, puede acompañarlo durante el día.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Números: 7, 32, 46, 68, 91
  • Color de la suerte: Azul

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Números: 15, 27, 53, 74, 89
  • Color de la suerte: Verde

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Números: 4, 19, 41, 62, 97
  • Color de la suerte: Amarillo

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Números: 11, 36, 58, 73, 84
  • Color de la suerte: Blanco
Como su nombre propone, se basa en los números, que poseen distintas vibraciones energéticas que influyen en varios aspectos de la vida.

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Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Números: 2, 25, 48, 67, 93
  • Color de la suerte: Dorado

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Números: 9, 30, 55, 76, 100
  • Color de la suerte: Rosa

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Números: 14, 38, 51, 71, 86
  • Color de la suerte: Rojo

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Números: 6, 23, 44, 65, 82
  • Color de la suerte: Negro

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Números: 17, 34, 59, 78, 95
  • Color de la suerte: Violeta
La numerología se trata de una práctica ancestral con la capacidad de prever eventos futuros a través de los números.

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Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Números: 1, 28, 47, 63, 88
  • Color de la suerte: Gris

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Números: 12, 39, 56, 69, 81
  • Color de la suerte: Celeste

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Números: 21, 43, 57, 79, 92
  • Color de la suerte: Naranja

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