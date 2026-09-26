26 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se reprogramaron las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura por los amistosos de la Selección argentina

La Liga Profesional dio a conocer la agenda actualizada de los partidos y explicó que las modificaciones realizadas "se deben a la coordinación vinculante a los partidos amistosos de la Selección argentina, que fueron confirmados luego de que se anunciaran las programaciones de la LPF".

Por
Sarmiento - River se jugará el lunes 14 de octubre. 

Sarmiento - River se jugará el lunes 14 de octubre. 

@RiverPlate

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció este sábado la reprogramación de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2026, debido a los partidos amistosos que disputará la Selección argentina, en el marco de la fecha FIFA, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último representa la despedida de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este viernes.
Te puede interesar:

Chau Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Mediante una publicación en su web oficial dio a conocer la agenda actualizada de los partidos y explicó que las modificaciones realizadas "se deben a la coordinación vinculante a los partidos amistosos de la Selección argentina, que fueron confirmados luego de que se anunciaran las programaciones de la LPF".

Los amistosos de la Selección argentina se jugarán el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso; y el martes 6 de octubre ante Benín, ambos en el estadio Monumental.

Entre los principales cambios, River aplazará su partido ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la fecha 11, y lo disputará el miércoles 14 de octubre a las 19. Mientras que el 10 del mismo mes a las 21:30, jugará de local ante Estudiantes de Río Cuarto.

De esta manera, los dirigidos por Leonardo Ponzio podrá contar con todo el plantel, debido a que regresarán a tiempo los jugadores convocados por las distintas selecciones sudamericanas.

Cómo quedaron reprogramadas las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura

Fecha 11

Viernes 2 de octubre

  • 19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
  • 21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
  • 21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Sábado 3 de octubre

  • 14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
  • 17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
  • 17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)

Domingo 4 de octubre

  • 14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)
  • 17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
  • 19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
  • 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 5 de octubre

  • 16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
  • 19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
  • 19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
  • 21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

Miércoles 14 de octubre

  • 19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)

Fecha 12

Viernes 9 de octubre

  • 14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B)
  • 18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.30 Instituto – Boca (Zona A)
  • 21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Sábado 10 de octubre

  • 14.45 Barracas Central – Huracán (Zona B)
  • 17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)
  • 19.15 Tigre – Banfield (Zona B)
  • 21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Domingo 11 de octubre

  • 14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 17.00 Platense – Argentinos (Interzonal)
  • 17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 19.15 Racing – Belgrano (Zona B)
  • 21.30 Talleres – Independiente (Zona A)

Lunes 12 de octubre

  • 16.00 Lanús – Vélez (Zona A)
  • 18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Osvaldo se había retirado del fútbol en Banfield, en plena pandemia por Covid.

Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva: fue operado y está consciente

La familia del deportista argentino asesinado en 2022 rompió el silencio a la salida del recinto judicial.

El conmovedor mensaje de la madre de Federico Aramburú tras la condena a sus asesinos

Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva.

La salud de Daniel Osvaldo: los detalles de su internación

El piloto argentino Franco Colapinto en el auto de Alpine.

La severa penalización que recibió Colapinto por el choque a Gasly y Norris en Azerbaiyán

Lando cayó con todo contra Colapinto.

Las duras palabras de Norris contra Colapinto: "No merece estar en la Fórmula 1"

Tapia charla con Scaloni sobre su futuro.

La continuidad de Scaloni en la Selección: se reunió con Tapia en Ezeiza

Rating Cero

Mauro Icardi y una celebración escandalosa.

Mauro Icardi blanqueó su infidelidad a Wanda Nara con La China Suárez: "Aquella noche sigue intacta"

¿Qué fue de la vida de Sportacus, el protagonista de ﻿LazyTown?
play

Sportacus, el personaje destacado de LazyTown: qué fue de la vida del actor que era furor en la TV infantil

Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro.

Estilo campestre y tradicional: así es la cocina de Natalia Oreiro en su casa de campo

Vincent D’Onofrio interpretó al Soldado Patoso en La chaqueta metálica, el papel que marcó un antes y un después en su carrera.

Stanley Kubrick le pidió que suba de peso y con ese papel despegó su carrera: quién es

Brad Pitt durante el rodaje de En el corazón de la bestia, su nueva película de supervivencia.
play

¿La más exigente? Cómo fue la impresionante transformación de Brad Pitt para su última película

Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor Morrison.

El emotivo posteo de Jimena Barón en medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo

últimas noticias

Osvaldo se había retirado del fútbol en Banfield, en plena pandemia por Covid.

Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva: fue operado y está consciente

Hace 40 minutos
Wes Streeting sostuvo que la Argentina no cuenta con la capacidad necesaria para tomar el archipiélago .

El Reino Unido advirtió que está listo para defender las Malvinas con sus fuerzas armadas

Hace 57 minutos
La familia del deportista argentino asesinado en 2022 rompió el silencio a la salida del recinto judicial.

El conmovedor mensaje de la madre de Federico Aramburú tras la condena a sus asesinos

Hace 1 hora
Mauro Icardi y una celebración escandalosa.

Mauro Icardi blanqueó su infidelidad a Wanda Nara con La China Suárez: "Aquella noche sigue intacta"

Hace 1 hora
Una nena cordobesa le hizo un pedido muy especial al Ratón Pérez y la sorpresa que encontró al despertarse conmovió a miles de personas.

Esta nena le hizo un pedido al Ratón Pérez y lo que recibió se volvió viral: qué fue

Hace 1 hora