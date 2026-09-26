Se reprogramaron las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura por los amistosos de la Selección argentina La Liga Profesional dio a conocer la agenda actualizada de los partidos y explicó que las modificaciones realizadas "se deben a la coordinación vinculante a los partidos amistosos de la Selección argentina, que fueron confirmados luego de que se anunciaran las programaciones de la LPF". Por Agregar C5N en









Sarmiento - River se jugará el lunes 14 de octubre. @RiverPlate

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció este sábado la reprogramación de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2026, debido a los partidos amistosos que disputará la Selección argentina, en el marco de la fecha FIFA, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último representa la despedida de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

Mediante una publicación en su web oficial dio a conocer la agenda actualizada de los partidos y explicó que las modificaciones realizadas "se deben a la coordinación vinculante a los partidos amistosos de la Selección argentina, que fueron confirmados luego de que se anunciaran las programaciones de la LPF".

Los amistosos de la Selección argentina se jugarán el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso; y el martes 6 de octubre ante Benín, ambos en el estadio Monumental.

#Programación | Agenda actualizada de la #Fecha11 y cronograma para la #Fecha12 del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 Toda la información, aquí: https://t.co/pNUUb3we9S pic.twitter.com/ArVpixwo2n — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 26, 2026 Entre los principales cambios, River aplazará su partido ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la fecha 11, y lo disputará el miércoles 14 de octubre a las 19. Mientras que el 10 del mismo mes a las 21:30, jugará de local ante Estudiantes de Río Cuarto.

De esta manera, los dirigidos por Leonardo Ponzio podrá contar con todo el plantel, debido a que regresarán a tiempo los jugadores convocados por las distintas selecciones sudamericanas.