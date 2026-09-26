La salud de Daniel Osvaldo: los detalles de su internación El exfutbolista de Boca fue hospitalizado en un centro de urgencia debido a un derrame pleural. Permanece en terapia intensiva. Por Agregar C5N en









Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva. DANIEL OSVALDO YOUTUBE

La salud de Daniel Osvaldo generó una profunda conmoción en las últimas horas tras confirmarse su internación de urgencia en el Hospital de Llavallol. Como si fuera poco, durante las últimas horas trascendió un dato desconocido sobre su internación.

El exfutbolista de la Selección de Italia y Boca Juniors ingresó a la clínica con un cuadro de derrame pleural derecho, motivo por el cual debió ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. Actualmente, permanece bajo observación en la unidad de terapia intensiva.

Aunque por el momento no se difundió ningún parte médico oficial, en LAM brindaron detalles sobre cómo se desencadenó la situación médica del exfutbolista.

Daniel Osvaldo como jugador de Boca. TYC SPORT Osvaldo llevaba varios días sintiéndose mal en su domicilio antes de aceptar recibir asistencia médica, luego una de sus hermanas lo encontró en su vivienda y logró trasladarlo al centro de salud con la ayuda de un amigo cercano, donde permanece bajo estrictos cuidados intensivos.

La revelación sobre su situación personal A la incertidumbre sobre su recuperación se le sumó un dato que generó alerta sobre el presente del exdeportista. En el mismo programa, el periodista Pepe Ochoa reveló que Osvaldo arrastra varios años con dificultades económicas. "Tengo entendido que no tiene prepaga", afirmó el panelista al aire.