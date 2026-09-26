26 de septiembre de 2026 Inicio
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La salud de Daniel Osvaldo: los detalles de su internación

El exfutbolista de Boca fue hospitalizado en un centro de urgencia debido a un derrame pleural. Permanece en terapia intensiva.

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Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva.

Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva.

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La salud de Daniel Osvaldo generó una profunda conmoción en las últimas horas tras confirmarse su internación de urgencia en el Hospital de Llavallol. Como si fuera poco, durante las últimas horas trascendió un dato desconocido sobre su internación.

Osvaldo se había retirado del fútbol en Banfield, en plena pandemia por Covid.
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El exfutbolista de la Selección de Italia y Boca Juniors ingresó a la clínica con un cuadro de derrame pleural derecho, motivo por el cual debió ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. Actualmente, permanece bajo observación en la unidad de terapia intensiva.

Aunque por el momento no se difundió ningún parte médico oficial, en LAM brindaron detalles sobre cómo se desencadenó la situación médica del exfutbolista.

Daniel Osvaldo como jugador de Boca.

Daniel Osvaldo como jugador de Boca.

Osvaldo llevaba varios días sintiéndose mal en su domicilio antes de aceptar recibir asistencia médica, luego una de sus hermanas lo encontró en su vivienda y logró trasladarlo al centro de salud con la ayuda de un amigo cercano, donde permanece bajo estrictos cuidados intensivos.

La revelación sobre su situación personal

A la incertidumbre sobre su recuperación se le sumó un dato que generó alerta sobre el presente del exdeportista. En el mismo programa, el periodista Pepe Ochoa reveló que Osvaldo arrastra varios años con dificultades económicas. "Tengo entendido que no tiene prepaga", afirmó el panelista al aire.

De todas maneras, por el momento no hay parte oficial ni confirmaciones sobre la situación de una presunta prepaga u obra social a nombre del exfutbolista.

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