Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

La madre de sus hijas y su hermana melliza estuvieron juntas en el centro de salud Mariano y Luciano de la Vega para recibir el parte médico del influencer. El ex-Gran Hermano continúa en terapia intensiva y en estado crítico.

Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

La familia de Thiago Medina está más unida que nunca, no solo para pedir a sus fanáticos que oren por la salud del influencer, sino también para acompañarlo en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde él pelea por su vida. Luego de haber recibido el parte médico, Daniela Celis, expareja, y Camila “Camilota” Medina, su hermana melliza, aparecieron en público por primera vez tras el accidente y protagonizaron un desgarrador momento.

La ex – Gran Hermano y la participante de Cuestión de Peso salieron abrazadas del centro médico de Moreno y descendieron las escaleras de la guardia de urgencias claramente angustiadas y tratando de no hablar con la prensa.

Tras caminar unos metros, y doblar en la esquina del centro médico, la mamá de sus dos hijas se quebró en llanto, y su excuñada trató de contenerla para luego continuar su recorrido, según pudieron captar las cámaras de Crónica TV.

Más allá que ambos evitaron hablar ante la prensa, a través de sus redes sociales, piden dadores de sangre: “ Necesitamos 25 donadores de cualquier factor. El que pueda que se acerque al Hospital de Moreno Mariano y Luciano de la Vega en el transcurso del día. Desde ya muchas gracias”.

Según el último parte médico que compartió el Ministerio de Salud de la Provincia, el joven de 22 años continúa en “estado crítico”, con respiración asistida y en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de que le extirparon el bazo, a causa del siento vial en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno.

Habló el testigo que ayudó a Thiago Medina y recreó el accidente: "Me decía que no quería morirse"

Uno de los testigos y primeras personas que asistió a Thiago Medina recreó cómo fue el brutal choque por el cual el influencer todavía lucha por su vida, internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

“En todo momento estuvo lúcido, no perdió el conocimiento, pero sí la noción de dónde estaba y nos preguntó ‘qué le pasó, por qué estoy acá’”, recordó y agregó: "También me decía que no quería morirse y que tenía dos hijas".

raul testigo

El hecho ocurrió el viernes pasado sobre la Ruta 7 cerca de las 20, cuando la moto del joven de 21 años impactó contra un Chevrolet Corsa de color gris. “En el lugar hay una loma que agarró Thiago, eso te desestabiliza”, describió Raúl en diálogo con Argentina en Vivo por C5N, sobre una de las causantes del impacto.

Una vez en el suelo, Raúl explicó que el joven “intentó darse vuelta porque decía que le dolía, pero intentamos contenerlo, tranquilizarlo e intentando que pudiera desbloquear su teléfono para poder llamar a alguien”.