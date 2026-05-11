De un asesinato de la CIA a la gangrena: los mitos sobre la muerte de Bob Marley

El fallecimiento de la leyenda del reggae, que se produjo el 11 de mayo de 1981, sigue rodeado de teorías que reúnen creencias erróneas y versiones falsas.

El reggae estaba en pleno apogeo mundial en 1981 cuando su máximo exponente, Bob Marley , murió el 11 de mayo cuando tenía apenas 36 años. El histórico músico jamaiquino falleció por graves problemas de salud cuando se encontraba internado y rodeado de su familia, lo que conmocionó a millones de personas. Luego, sus seguidores se reunieron en las afueras del hospital de Miami al que había ingresado.

La última aparición pública del rey del reggae fue el 23 de septiembre de 1980, cuando brindó un show en el Benedum Center, antes llamado Stanley Theatre, en la ciudad estadounidense de Pittsburgh. Aquel concierto, en el que cantó 20 canciones, lo dio en el marco de la gira Uprising Tour y sirvió para promocionar su nuevo álbum. Su salud ya estaba seriamente deteriorada, pero quizás sin saberlo se trató de la despedida de los escenarios frente a los fanáticos.

Dos días antes su cuerpo dio un síntoma de degradación: se desplomó mientras corría en Central Park cuando estaba con su amigo y reconocido futbolista jamaiquino Allan Cole. Según consignó la revista estadounidense Relix, especializada en música y entretenimiento, Al Andersson presenció un diálogo entre un médico y el artista, en el que quedó expuesto su estado. "Entraron y dijeron: 'Bob, estás en serios problemas y necesitas ayuda urgente'. Fue como si el tiempo empezara a retroceder" , expresó el guitarrista.

Marley desobedeció las indicaciones de los médicos en varias oportunidades, por lo que su salud empeoró con los años. Se lo notaba extremadamente delgado y con las rastas caídas debido a su estado. El nombre real era Robert Nesta Marley y falleció por un melanoma lentiginoso acral , un tipo raro y agresivo de cáncer de piel, por el cual desarrolló una metástasis después de que se negara le amputen el dedo gordo del pie. No obstante, varias teorías rodean su deceso.

La leyenda del reggae fue despedido por alrededor de 100.000 personas en el velatorio que se desarrolló el 21 de mayo de 1981 en el Estadio Nacional de Kingston y luego su cuerpo fue enterrado en la parroquia de Saint Ann con una guitarra, una planta de marihuana y una Biblia.

Los mitos sobre la muerte de Bob Marley

Fue asesinado por un exagente de la CIA

Se trata de la creencia más popular. Su origen es de 2017, cuando el sitio web Your News Wire, conocido por difundir noticias falsas, publicó que un exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, llamado Bill Oxley, expresó mientras estaba internado en el Mercy Hospital en Maine en sus últimos días de vida que asesinó al músico mediante "virus y bacterias cancerígenas" en unas zapatillas que le regaló, mediante un alambre de cobre. El portal cambió de nombre en varias oportunidades para no ser sancionado o incluso eliminado.

La versión fue desmentida por autoridades del establecimiento médico, que en diálogo con Channel 4 News, considerado como uno de los programas más confiables de Reino Unido, aclararon que Oxley no estaba internado en el hospital y agregaron que ni siquiera se había atendido en las últimas semanas. Por su parte, el sitio estadounidense Snopes, enfocado en desmentir fake news, advirtió que no hay registros de que el hombre haya integrado la CIA.

La gangrena por un partido de fútbol

Otra afirmación recurrente marca que el líder musical falleció debido a una gangrena producida en 1977 por un pisotón mientras jugaba al fútbol en París con periodistas y otros músicos en el Hotel Hilton. En un momento, recibió un pisotón y se le cayó una uña del pie.

Debido a que la herida no se sanaba, consultó con un médico en Londres y la biopsia confirmó que sufría un melanoma lentiginoso acral, aunque algunos marcaban que en realidad fue una gangrena por el aspecto de su lesión. El cáncer de piel fue descubierto por el estudio que se realizó luego del partido, aunque no tuvo relación con esa actividad ya que no se produce por golpes. Fue letal, debido a que provocó metástasis en el cerebro, el hígado y los pulmones.

Bob Marley Bob Marley murió por un cáncer de piel agresivo.

Las botas radioactivas

Carl Colby, hijo del director de la CIA entre 1973 y 1976, William Colby, asistió a la casa de Marley en Jamaica para entrevistarlo, ya que se dedicaba a ser fotógrafo y documentalista. La versión, con similitudes la de Oxley, indica que el músico introdujo su pie derecho en unas botas que le regaló y descubrió que en su interior había un alambre de cobre. La teoría señala que tenía toxinas cancerígenas, aunque es falsa porque el cáncer no es inyectable.

En tanto, algunos piensan que el hecho estuvo vinculado con un previo intento de asesinato, cuando siete hombres irrumpieron en su residencia de Jamaica y dispararon 87 veces. El cantante se salvó y una de las balas se alojó en un brazo, después de que rozara su pecho. También surgió la versión de que la CIA se encontraba detrás de este suceso, debido a que Carl Colby era el hijo de una de las figuras más influyentes de la inteligencia estadounidense pese a que su padre ya no encabezaba el organismo, ya que Marley estaba enfrentado con el Gobierno del país norteamericano.

Lo mató un médico

El médico alemán Josef Issels fue conocido por realizar terapias alternativas a pacientes con cáncer terminal, aunque según distintos portales también se lo recuerda por haber integrado el Partido Nazi. Debido al avance de su enfermedad, los expertos tradicionales le pronosticaron pocas semanas de vida a Marley, por lo que en 1980 viajó a Alemania para someterse al tratamiento del discutido especialista.

La teoría consiste en que el referente del reggae se atendió con Issels, después de que su entorno advirtiera que las terapias convencionales no tenían resultados positivos. También señala que la CIA influyó en la decisión porque supuestamente el especialista alemán se había incorporado a la inteligencia estadounidense. Sin embargo, la creencia se cae debido a que nunca hubo pruebas de un vínculo con la muerte del músico, cuya metástasis ya se había extendido previo a su llegada a Alemania.