Virginia explotó contra Gran Hermano por el debate guionado de Furia: "A nosotros nos reventaron..."

En #GHxDGO hablaron de que ayer no mostraron nada de Mauro y ni lo nombraron



VIRGINIA: "Eso parece que fue adrede, para que no se ponga mal. Hay que cuidarla, a nosotros nos pueden reventar porque podemos soportarlo, no sé si está bueno ese criterio pero bueno..."#GranHermano pic.twitter.com/0qNJ61zsTq