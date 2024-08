El duro momento de un ex-Gran Hermano tras separarse de su pareja: "Nos bloqueamos en todos lados"

Durante su visita al programa Se Picó de República Z, Alan comenzó por señalar: "La gente tiene que entender que yo me enojo porque yo quedé muchas veces como un hijo de puta y ella como una princesa cuando no es tan así ". Con estas palabras, aseguró que no se contó la verdad sobre el final de su romance.

"Está todo mal. Nos bloqueamos de todos lados, en WhatsApp, en Instagram", confesó con respecto al escenario actual entre ambos. De esta manera, aseguró que no es posible una relación de amistad entre su excompañera de Gran Hermano y él, reafirmando que hay muchas peleas entre los hermanitos de esta edición en el mundo real.

Alan y Sabrina Gran Hermano 2023 Alan y Sabrina decidieron apostar al amor después de Gran Hermano y terminó de la peor manera. Captura Instagram

Con respecto a la vida de Sabrina luego de su separación, Alan reveló: "Me enteré de otras cosas que no me gustaron. Igualmente las hizo estando sola. No puedo decir nada. Pero fue con una persona de la que a mí me molestaban cosas y cuando me molestaban yo era el loco". Así, buscó dar a entender que ella lo engañó con otro hombre.

Para finalizar, el ex-Gran Hermano remarcó: "Pero ya está. Todo bien. Que haga lo que quiera. No tengo derecho a decirle nada. Ella está sola, yo estoy solo". Tras estas palabras, se le dio un cierre al tema y quedó evidenciado que no hay vuelta atrás para ninguno de los dos

