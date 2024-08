Grave denuncia contra Furia de Gran Hermano: estafó a una seguidora y la bloqueó

La doble de riesgo respondió duramente a una seguidora que le reclamó por un dinero que pagó y que no obtuvo una devolución de la mediática.

En el mismo posteo agregó: "Si queres un video nombrándote es $34.000. No se devuelve lo que ya transferiste, disculpas". En ese momento, le reclamaron a la exhermanita si "devuelven los 5K que gasté, no?". Al parecer, pagó $5.000 por un saludo personal de la fisicoculturista.

Entonces, la influencer explotó: "Sabes leer? Dije que no se devuelve. Aprende a leer y deja de acosarme. Gracias", cerró.

La polémica de Furia con una seguidora en redes sociales Redes Sociales

Por si quedaba alguna duda, en su cuenta de Twitter detalló que "si no se ajustan a mis precios PROBLEMA MIO NO ES... SON MIS FANS NO MIS SUEÑOS".

Furia Scaglione en redes sociales Redes Sociales

Furia habló recientemente sobre su futuro: "Dado a mi leucemia, hoy ya mi sueño de ser olímpica se terminó". Scaglione hizo todo un descargo porque por su tratamiento contra el cáncer ya no puede entrenador para el nivel olímpico, como era su sueño.

Detalló que "eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso o de alto impacto. O levantar los kilos que levantaba antes. Mis marcas eran números tan geniales, que me da tristeza no poder competir".