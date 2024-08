Furia de Gran Hermano recibió una complicada denuncia en su contra: ¿deberá responder ante la justicia?

Ingresando en los detalles, Bar confesó: "Me empezó a decir de todo, literalmente como la veían en el reality. De esa forma me atacó durante 20 minutos. Primero me pidió que borre la nota, a lo que le quise explicar que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido, pero ella no lo quería entender". Con estas palabras, evidenció la violencia de la ex-Gran Hermano.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 El paso de Furia por Gran Hermano confirmó que es una persona violenta. Telefe

Por otro lado, el cronista de Socios del espectáculo contó: "Después me dijo puto malo, que era un chimentero de mierda y empezó a amenazarme. Estaba sacada de sus casillas". Si bien no hay ninguna prueba al respecto, el público le creyó teniendo en cuenta el polémico historial de Juliana Scaglione.

Para finalizar, Rodrigo Bar señaló: "Me dijo que tenía que tenerle miedo porque ella tenía un fandom muy importante que me los iba a mandar a todos. Que ella era muy poderosa, que yo no la conocía a ella pero ella me conocía a mí". Esta amenaza final genera que el cronista pueda terminar por ir a la justicia, ya que se trata de una amenaza explícita.

Conmoción en Gran Hermano: Marisol perdió su embarazo con Martín y publicó una carta desgarradora

El exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Martín "Chino" Ku anunció hace algunas días que iba a ser padre, pero su pareja María del Rosario "Marisol" Sosa Unzaga ahora confirmó que perdió el embarazo y se generó un clima de mucha tristeza en redes sociales.