Quiénes son los exparticipantes de Gran Hermano que confirmaron su romance

Pero no solo ella, sino que el azafato también confirmó sus sentimientos públicamente ante Catalina: “La verdad es que la quiero mucho y nos estamos conociendo desde otro lado. Estamos disfrutándonos un montón y siendo muy felices".

La noticia emocionó a sus fanáticos que no tardaron en felicitarlos en los comentarios y también les hicieron llegar sus regalos para que vayan equipando la casa nueva. Los protagonistas se encargaron de publicar dos cuadros grandes que les regalaron en forma de agradecimiento. ¡Que viva el amor!

Furia de Gran Hermano recibió una denuncia en su contra: ¿deberá responder ante la justicia?

La mediática Juliana "Furia" Scaglione, conocida por su paso por Gran Hermano 2023-24, recibió una denuncia en su contra por maltrato y deberá responder ante las incesantes acusaciones por la misma razón y de diferentes personas.

Quien se encargó de realizar la fuerte denuncia en contra de Scaglione fue el cronista de Socios del espectáculo Rodrigo Bar, utilizando su cuenta de TikTok para ello. Con un extenso video, comenzó por decir: "Fui maltratado por Furia después de hacerle una nota y como ella fingió demencia y dijo que habíamos inventado todo, voy a contar la verdad de la historia".

Ingresando en los detalles, Bar confesó: "Me empezó a decir de todo, literalmente como la veían en el reality. De esa forma me atacó durante 20 minutos. Primero me pidió que borre la nota, a lo que le quise explicar que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido, pero ella no lo quería entender". Con estas palabras, evidenció la violencia de la ex-Gran Hermano.