"Se quiso hacer la picante": Santi Maratea dio detalles de su pelea con la China Ansa en PH: Podemos Hablar El influencer reconoció que se enojó ante las preguntas por sus colectas. Aseguró que ya hubo disculpas y que todo quedó en buenos términos. Agregar C5N en









El conflicto estalló cuando la periodista le preguntó por sus campañas solidarias. Redes sociales

Santiago Maratea admitió que discutió con la China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar y confirmó la versión de que ella terminó llorando. Al salir del estudio, el influencer dio su propia mirada del cruce. "Se quiso hacer la picante", sostuvo.

"Me hizo una pregunta, le respondí. Pero me hizo otra, le respondí, pero me hizo otra. Y en un momento le pregunté por qué preguntaba tanto, de dónde se informaba ella como periodista. Eso arrancó a generar ahí el malentendido, la tensión y demás", afirmó ante Los Profesionales de Siempre. Reconoció además que "hubo enojo" por la indagatoria sobre el 5 por ciento que ganó con la colecta para ayudar a Independiente, y que, como "las emociones estuvieron a flor de piel", la China "se expresó con el llanto".

La grabación se hizo el jueves a la tarde y se verá al aire el sábado. Según Teleshow, los problemas empezaron temprano, porque Maratea llegó tarde y el inicio se demoró. El conflicto estalló en el cara a cara, cuando la periodista le preguntó por sus campañas solidarias y por la recaudación de 2023 para el club de Avellaneda, que alcanzó cerca de 3,5 millones de dólares.

El intercambio subió de tono y obligó a Andy Kusnetzoff a frenar el programa. Maratea explicó que "Andy intentó mediar" y que la situación "fue escalando" porque sintió un cuestionamiento a su trabajo. También aclaró que la periodista no lloró, aunque sí se mostró afectada.

Redes sociales La indignación de Santi Maratea Maratea contó que se sintió bajo sospecha. Según relató, ante la pregunta hipotética sobre qué se reclamaría a sí mismo si hubiera aportado dinero a una de sus colectas, le llamó la atención que la charla partiera de un reproche. Después, el tema se concentró en Independiente. "¿Vos desde dónde te informás? Como periodista, ¿vos te informás leyendo medios o hacés investigaciones?", dijo que le respondió. "Ella no me acusó, pero habló de algo donde se me acusa", señaló.

Su enojo quedó a la vista. "Evidentemente la quiso picantear. Por ahí es parte del formato del careo. Cuando le quise preguntar por ahí se dio cuenta que no estaba tan informada", soltó. Y agregó: "Es mucho más divertido preguntar de dónde sacan la información. La respuesta es aburrida, es más divertido pensar que soy un chorro". Reconoció también que perdió la calma. "Yo estaba reenojado y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte", admitió. Pensó incluso en irse del estudio. "Yo me quiero ir a correr. Si me dejan, me voy a correr", contó que le pidió a una productora. Cerró con un tono más conciliador. "Ella me parece realmente divina. Me pidió disculpas, se arrepintió, las disculpas fueron aceptadas y está todo perfecto", dijo. Aun así, según trascendió, Kusnetzoff mantuvo varios cortocircuitos con el influencer durante el resto de la emisión.