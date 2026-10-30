La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa: no se guardó nada

El conductor de PH reveló detalles del áspero cruce durante la grabación en Telefe, que obligó a frenar el programa de televisión y terminó con lágrimas.

El presentador del programa televisión aclaró cómo fue el cruce entre los invitados.

El conductor Andy Kusnetzoff rompió el silencio tras el fuerte enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar , el ciclo de Telefe . El conductor confirmó que la discusión obligó a interrumpir el programa y fue contundente: “Lo que pasó fue una discusión muy fuerte” .

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El escándalo ocurrió durante el segmento de preguntas cara a cara. La periodista interrogó al influencer sobre sus colectas solidarias, especialmente la realizada en 2023 para Independiente, y la conversación terminó en un cruce de alta tensión . “Santi se puso más a la defensiva” , reconoció Andy.

En declaraciones a los movileros que lo abordaron a la salida de su programa, Kusnetzoff explicó cómo intentó controlar la situación: “Como anfitrión, en un momento, ofrecí cortar” . Además, confirmó que la China Ansa se angustió y lloró, mientras que Maratea manifestó su intención de abandonar el estudio.

“Fue el programa más extraño que hice de PH” , confesó el conductor, quien admitió que también quedó emocionalmente afectado. “Yo también tenía angustia” , expresó sobre el incómodo episodio. Finalmente, la producción consiguió retomar la grabación y completar el programa.

Por su parte, Maratea aseguró que la periodista “se quiso hacer la picante” , mientras que Ansa defendió sus preguntas: “No fue con mala intención” . Andy también descartó que la pelea estuviera preparada para generar repercusión: “Parece orquestado, pero no” . El enfrentamiento podrá verse este sábado por Telefe.

La China Ansa y Santi Maratea tuvieron una discusión intensa en el programa de Andy.

Quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar el sábado 31 de octubre

PH: Podemos Hablar tendrá una nueva emisión este sábado 31 de octubre de 2026, desde las 22.15 por Telefe, con Andy Kusnetzoff como conductor. El programa reunirá a cinco figuras del espectáculo, la actuación, el periodismo y las redes sociales.

Los cinco invitados confirmados son Santiago Maratea, Josefina “China” Ansa, Benjamín Amadeo, Rafael Ferro y Mercedes Funes. Todos participarán de las tradicionales dinámicas del ciclo, donde compartirán experiencias personales y responderán preguntas frente a sus compañeros.

La mayor expectativa estará puesta en Santi Maratea y la China Ansa, protagonistas de la discusión que paralizó momentáneamente la grabación. El influencer reconoció que “se re picó mal” y explicó su reacción: “Yo estaba re enojado. Y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”.

La China Ansa también habló sobre el enfrentamiento y sostuvo: “Toqué una fibra que lo descolocó”. La periodista defendió su intervención durante el cara a cara y remarcó que no buscaba atacar personalmente a Maratea, sino formular una pregunta dentro de la dinámica del programa.

Además de este polémico intercambio, Benjamín Amadeo, Rafael Ferro y Mercedes Funes completarán la mesa del sábado. Andy Kusnetzoff anticipó que el conflicto formará parte de la emisión y resumió el difícil desarrollo de la grabación con una frase: “Costó, pero pudimos llevar el barco al puerto”.