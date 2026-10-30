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La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa: no se guardó nada

El conductor de PH reveló detalles del áspero cruce durante la grabación en Telefe, que obligó a frenar el programa de televisión y terminó con lágrimas.

El presentador del programa televisión aclaró cómo fue el cruce entre los invitados.

El presentador del programa televisión aclaró cómo fue el cruce entre los invitados.

El conductor Andy Kusnetzoff rompió el silencio tras el fuerte enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe. El conductor confirmó que la discusión obligó a interrumpir el programa y fue contundente: “Lo que pasó fue una discusión muy fuerte”.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
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El escándalo ocurrió durante el segmento de preguntas cara a cara. La periodista interrogó al influencer sobre sus colectas solidarias, especialmente la realizada en 2023 para Independiente, y la conversación terminó en un cruce de alta tensión. “Santi se puso más a la defensiva”, reconoció Andy.

En declaraciones a los movileros que lo abordaron a la salida de su programa, Kusnetzoff explicó cómo intentó controlar la situación: “Como anfitrión, en un momento, ofrecí cortar”. Además, confirmó que la China Ansa se angustió y lloró, mientras que Maratea manifestó su intención de abandonar el estudio.

“Fue el programa más extraño que hice de PH”, confesó el conductor, quien admitió que también quedó emocionalmente afectado. “Yo también tenía angustia”, expresó sobre el incómodo episodio. Finalmente, la producción consiguió retomar la grabación y completar el programa.

Por su parte, Maratea aseguró que la periodista “se quiso hacer la picante”, mientras que Ansa defendió sus preguntas: “No fue con mala intención”. Andy también descartó que la pelea estuviera preparada para generar repercusión: “Parece orquestado, pero no”. El enfrentamiento podrá verse este sábado por Telefe.

La China Ansa y Santi Maratea tuvieron una discusión intensa en el programa de Andy.

La China Ansa y Santi Maratea tuvieron una discusión intensa en el programa de Andy.

Quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar el sábado 31 de octubre

PH: Podemos Hablar tendrá una nueva emisión este sábado 31 de octubre de 2026, desde las 22.15 por Telefe, con Andy Kusnetzoff como conductor. El programa reunirá a cinco figuras del espectáculo, la actuación, el periodismo y las redes sociales.

Los cinco invitados confirmados son Santiago Maratea, Josefina “China” Ansa, Benjamín Amadeo, Rafael Ferro y Mercedes Funes. Todos participarán de las tradicionales dinámicas del ciclo, donde compartirán experiencias personales y responderán preguntas frente a sus compañeros.

La mayor expectativa estará puesta en Santi Maratea y la China Ansa, protagonistas de la discusión que paralizó momentáneamente la grabación. El influencer reconoció que “se re picó mal” y explicó su reacción: “Yo estaba re enojado. Y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”.

La China Ansa también habló sobre el enfrentamiento y sostuvo: “Toqué una fibra que lo descolocó”. La periodista defendió su intervención durante el cara a cara y remarcó que no buscaba atacar personalmente a Maratea, sino formular una pregunta dentro de la dinámica del programa.

Además de este polémico intercambio, Benjamín Amadeo, Rafael Ferro y Mercedes Funes completarán la mesa del sábado. Andy Kusnetzoff anticipó que el conflicto formará parte de la emisión y resumió el difícil desarrollo de la grabación con una frase: “Costó, pero pudimos llevar el barco al puerto”.

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