"Se acostó...": sacaron a la luz un momento personal de Luck Ra que nadie sabía

Una integrante del reality sorprendió a Wanda Nara en MasterChef Celebrity al revelar un detalle inesperado sobre la vida nocturna del cantante cordobés.

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.

El cantante Luck Ra quedó expuesto en MasterChef Celebrity (Telefe) después de que la panelista y participante del reality, Edith Hermida , revelara un detalle desconocido de su vida nocturna. La periodista sorprendió al contar a qué hora se había acostado el cantante tras una fiesta.

Un notero insultó a Luck Ra por haberlo ignorado y el cuartetero reaccionó: "¿Qué me dijiste?"

La confesión ocurrió durante la emisión del domingo y provocó una inmediata reacción de la conductora Wanda Nara . Todo surgió cuando la conductora le preguntó al cuartetero por su situación sentimental y su vínculo con la artista de RKT y expareja del cordobés, La Joaqui .

Durante una charla sobre salidas nocturnas en MasterChef Celebrity, Wanda Nara recordó que Luck Ra acompañaba a La Joaqui en la edición anterior del programa. "Eras el más uno. ¿Pero por qué este año sacaste el más uno?" , le preguntó.

El cantante respondió sin dar demasiadas explicaciones sobre su presente sentimental. "Y porque no tengo" , contestó Luck Ra, en referencia a su participación en el reality sin una pareja que lo acompañara.

En ese momento, Edith Hermida intervino con una observación que despertó la curiosidad de sus compañeros. "Sin embargo yo lo veo bastante feliz a Luck Ra" , aseguró, antes de agregar: "Tiene la cara de joda" .

Edith Hermida señaló al cantante cordobés en pleno reality. Telefe

La periodista fue todavía más lejos y reveló una intimidad relacionada con una salida del músico. "Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana", contó Hermida, sorprendiendo a todos.

Ante semejante información, Wanda Nara quiso saber cómo conocía ese detalle personal. "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?", preguntó la conductora.

Finalmente, Edith Hermida aclaró que la información había salido del propio cantante. "En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta", respondió, dejando en claro cómo había conocido la anécdota que terminó exponiendo a Luck Ra en televisión.